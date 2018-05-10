Міранда Керр вдруге стала мамою
Супермодель та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр 7 травня об 11:53 народила дитину від свого чоловіка Евана Шпігеля. Хлопчик, на ім’я Харт, з'явився на світ в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі.
Про це повідомлять на People.
Подружжя вирішило дати ім'я Харт своєму синові в честь дідуся Евана, який був дуже відомим адвокатом Сан-Франциско. В офіційній заяві щасливе подружжя подякувало всім шанувальникам за слова привітання та підтримку.
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Слова не можуть описати, як ми раді нарешті познайомитися з нашим чарівним сином. Міранда добре себе почуває, а Флінн дуже радий стати старшим братом. Спасибі вам за добрі слова і теплі побажання протягом цього особливого часу,
– йдеться в офіційній заяві Міранди і Евана.
Міранда Керр і Еван Шпігель
Нагадаємо, що Еван Шпігель, який є головним виконавчим директором Snapchat, одружився з Мірандою Керр у 2017 році. Це перша спільна дитина пари. Щодо Міранди, то після шлюбу з актором Орландо Блумом, який тривав лише три роки, у Керр залишився семирічний син Флінн.
Міранда Керр з сином Флінном