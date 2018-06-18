Міранду Керр вперше сфотографували з новонародженим сином: фото

Супермодель та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр стала мамою вдруге на початку травня. Вона народила засновнику Snapchat Евану Шпігелю сина Харта.

Міранда не показувала маленького сина публіці, але перші кадри моделі з дитиною вдалося зробити папарацці.

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На кадрах видно, як Керр разом з мамою і сином стоять на виході з лікарні в Санта-Моніці і модель ніжно цілує маленького Харта.

Міранда Керр з мамою і маленьким сином Хартом

Як відомо, Керр народила другого сина 7 травня в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Міранда також виховує 7-річного сина Флінна від попереднього шлюбу з Орландо Блумом.

Про відносини Міранди Керр та Евана Шпігеля стало відомо в липні 2015 року. А розкішне весілля пари відбулася в травні минулого року.