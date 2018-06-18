20:46
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценко. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Міранду Керр вперше сфотографували з новонародженим сином: фото

86 Читать новость на русском
Міранда Керр з сином
Міранда Керр з сином

Супермодель та "ангел" Victoria's Secret Міранда Керр стала мамою вдруге на початку травня. Вона народила засновнику Snapchat Евану Шпігелю сина Харта.

Міранда не показувала маленького сина публіці, але перші кадри моделі з дитиною вдалося зробити папарацці.

Читайте також: Міранді Керр – 35: секрети щастя та гармонії від колишнього ангела Victoria’s Secret

На кадрах видно, як Керр разом з мамою і сином стоять на виході з лікарні в Санта-Моніці і модель ніжно цілує маленького Харта.

Міранда Керр з мамою і маленьким сином Хартом 

Як відомо, Керр народила другого сина 7 травня в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Міранда також виховує 7-річного сина Флінна від попереднього шлюбу з Орландо Блумом.

Про відносини Міранди Керр та Евана Шпігеля стало відомо в липні 2015 року. А розкішне весілля пари відбулася в травні минулого року.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 20:01 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 229
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
860
Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
сьогодні, 18:01 Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
Настя Сукач 3330
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук