Мирон Маркевич отримав відзнаку від Президента за допомогу в АТО

Відомий український тренер Мирон Маркевич нагороджений відзнакою "За гуманітарну участь в Антитерористичній операції" від Президента України Петра Порошенка..

Про це повідомляє Федерація футболу України. Зазначається, що Мирон Маркевич її отримав за поданням Державної прикордонної служби.

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Мирон Маркевич з відзнакою (фото: ФФУ)

Варто зазначити, що Мирон Маркевич неодноразово відвідував прикордонників. Як на передовій, так і в місцях їх дислокації. І навіть потрапив під обстріл бойовиків у Мар'їнці.

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