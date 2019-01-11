Мирон Маркевич отримав відзнаку від Президента за допомогу в АТО
Відомий український тренер Мирон Маркевич нагороджений відзнакою "За гуманітарну участь в Антитерористичній операції" від Президента України Петра Порошенка..
Про це повідомляє Федерація футболу України. Зазначається, що Мирон Маркевич її отримав за поданням Державної прикордонної служби.
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Мирон Маркевич з відзнакою (фото: ФФУ)
Варто зазначити, що Мирон Маркевич неодноразово відвідував прикордонників. Як на передовій, так і в місцях їх дислокації. І навіть потрапив під обстріл бойовиків у Мар'їнці.
Джерело: 24 Канал
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