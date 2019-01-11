Мирон Маркевич прокоментував перехід Селезньова в "Малагу"

Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував перехід форварда Євгена Селезньова в "Малагу".

Мирон Маркевич чудово знає можливості Селезньова, тому що він виводив "Дніпро" з цим нападником у складі в фінал Ліги Європи.

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Я радий за Женю. Його бажання збуваються, оскільки він хотів потрапити в хороший європейський клуб. А Малага, незважаючи на те, що виступає в Сегунді, є серйозним клубом. Євген зробив правильний вибір, поїхавши з Туреччини в Іспанію. У Селезньова є здібності, щоб як мінімум закріпитися в "Малазі", оскільки в його професійних якостях ніхто не сумнівається. Він вміє забивати голи, це майстер гри в штрафному майданчику суперника. Якщо Селезньов серйозно поставиться до свого переходу, то вважаю, може стати там навіть одним з найкращих,

– цитує Маркевича "Команда 1".

Нагадаємо, що 10 січня Євген Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги". Клуб орендував гравця у турецького "Аксіхара".

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