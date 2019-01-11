12:36
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Мирон Маркевич прокоментував перехід Селезньова в "Малагу"

      334 Читать новость на русском
      Маркевич прокоментував перехід Селезньова в "Малагу"
      Маркевич прокоментував перехід Селезньова в "Малагу"

      Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував перехід форварда Євгена Селезньова в "Малагу".

      Мирон Маркевич чудово знає можливості Селезньова, тому що він виводив "Дніпро" з цим нападником у складі в фінал Ліги Європи.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      Я радий за Женю. Його бажання збуваються, оскільки він хотів потрапити в хороший європейський клуб. А Малага, незважаючи на те, що виступає в Сегунді, є серйозним клубом. Євген зробив правильний вибір, поїхавши з Туреччини в Іспанію. У Селезньова є здібності, щоб як мінімум закріпитися в "Малазі", оскільки в його професійних якостях ніхто не сумнівається. Він вміє забивати голи, це майстер гри в штрафному майданчику суперника. Якщо Селезньов серйозно поставиться до свого переходу, то вважаю, може стати там навіть одним з найкращих,
      – цитує Маркевича "Команда 1".

      Нагадаємо, що 10 січня Євген Селезньов офіційно став гравцем іспанської "Малаги". Клуб орендував гравця у турецького "Аксіхара".

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Футбол Спорт Євген Селезньов
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      сьогодні , 12:00 Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"
      Олексій Чибісов 637
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сьогодні , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 459
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      1058
      Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      сьогодні , 08:56 Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      Ірина Поліщук 1177
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сьогодні , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1546
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Шарапова пропустить підсумковий тенісний турнір через травму
       7 жовтня 2013 , 22:36
      Шовковський виніс Кубок України до вболівальників після фіналу. ВІДЕО
       16 травня 2014 , 13:26
      Гравці збірної Росії відзначили вихід на Євро-2016 мегапиятикою (ВІДЕО)
       14 жовтня 2015 , 11:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук