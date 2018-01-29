Миротворча місія може розпочатися з лінії зіткнення та розширитися на всю територію Донбасу, – Волкер

Попри ультимативні заяви Росії щодо миротворців на Донбасі, "блакитні берети" можуть розмістити не лише на лінії зіткнення, а на ширших його територіях.

Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер під час телефонної конференції з журналістами за результатами зустрічі з помічником Путіна Владиславом Сурковим, передає "Громадське".

"На минулій зустрічі з Сурковим Росія, на мою думку, була більш відкритою до ідеї ширшого мандату для миротворчої місії", – сказав Волкер.

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При цьому, за словами Волкера, спочатку миротворча місія може розміститися лише на лінії зіткнення, але згодом її мандат можуть розширити на всю територію окупованого Донбасу.

"Вона може почати з лінії зіткнення, а потім розміститися на ширші території. В кінці ми матимемо миротворчу місію на всій території Донбасу,

– розповів Волкер.

Однак США ще не отримали від Росії оновлену пропозицію про те, як повинна діяти миротворча місія після переговорів у Дубаї. Окрім того, Росія не надали терміни, коли такі пропозиції можуть надати.

До слова, радник Путіна Владислав Сурков заявив, що пропозиції США щодо миротворців на Донбасі виглядають реалістичні.