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      "Миротворець" внесе до своєї бази організаторів акцій проти евакуйованих з Китаю українців

      - Читать новость на русском
      Організатори протестів проти евакуйованих з Китаю людей потраплять у базу "Миротворця" / poltava.to

      Український сайт "Миротворець" обіцяє занести до свого "Чистилища" провокаторів і організаторів акцій протесту, де люди виступали проти надання допомоги українцям, яких евакуювали з китайського Уханю через коронавірус. Найбільший масовий протест відбувся у селищі Нові Санжари на Полтавщині, де усіх евакуйованих поселили у місцевий медцентр.

      "Миротворець" на своїй фейсбук-сторінці відзначає, що суспільство має знати людей, які виступили проти допомоги своїм співгромадянам.

      Важливо: Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари": фото

      Всі виявлені провокатори і організатори акцій проти надання допомоги нашим співгромадянам, які повернулися сьогодні з Китаю, будуть занесені у "Чистилище" сайту "Миротворець. Суспільство має знати їх в обличчя,
      – написали волонтери.

      Вони переконані, що після потрапляння до "Чистилища", підбурювачі та організатори акцій протесту "відчують на собі радощі свого нікчемного життя".

      У "Миротворці" також нагадали, що в Кримінальному кодексі України є стаття 135 "Залишення в небезпеці". Вона передбачає відповідальність за свідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження.

      До теми: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі

      Де і як спалахнули сутички через евакуацію українців з Уханя:

      • У середу, 20 лютого, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув у Бориспіль. Згодом борт полетів до Харкова, і звідти людей доправили на територію медцентру "Нові Санжари" на Полтавщину. Евакуйованих везли спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції.
      • Мешканці селища Нові Санжари ще надвечір 19 лютого влаштували масові протести через розміщення у їх медцентрі евакуйованих людей. Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі. 
      • Місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Тим не менш, надвечір 20 лютого 7 автобусів з евакуйованими з Уханя людьми таки заїхали на територію медцентру.
      • Влада наголошує, у жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.
      • На карантин відправили 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.
      • У приміщенні медцентру діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться. Медцентру забезпечена постійна охорона.

      Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини України Новини політики Здоров'я Поліція Протести Миротворець
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