"Миротворець" внесе до своєї бази організаторів акцій проти евакуйованих з Китаю українців

Український сайт "Миротворець" обіцяє занести до свого "Чистилища" провокаторів і організаторів акцій протесту, де люди виступали проти надання допомоги українцям, яких евакуювали з китайського Уханю через коронавірус. Найбільший масовий протест відбувся у селищі Нові Санжари на Полтавщині, де усіх евакуйованих поселили у місцевий медцентр.

"Миротворець" на своїй фейсбук-сторінці відзначає, що суспільство має знати людей, які виступили проти допомоги своїм співгромадянам.

Важливо: Автобус з евакуйованими з Уханя прибув до санаторію "Нові Санжари": фото

Всі виявлені провокатори і організатори акцій проти надання допомоги нашим співгромадянам, які повернулися сьогодні з Китаю, будуть занесені у "Чистилище" сайту "Миротворець. Суспільство має знати їх в обличчя,

– написали волонтери.

Вони переконані, що після потрапляння до "Чистилища", підбурювачі та організатори акцій протесту "відчують на собі радощі свого нікчемного життя".

У "Миротворці" також нагадали, що в Кримінальному кодексі України є стаття 135 "Залишення в небезпеці". Вона передбачає відповідальність за свідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження.

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Де і як спалахнули сутички через евакуацію українців з Уханя:

У середу, 20 лютого, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув у Бориспіль. Згодом борт полетів до Харкова, і звідти людей доправили на територію медцентру "Нові Санжари" на Полтавщину. Евакуйованих везли спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції.

Мешканці селища Нові Санжари ще надвечір 19 лютого влаштували масові протести через розміщення у їх медцентрі евакуйованих людей. Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Тим не менш, надвечір 20 лютого 7 автобусів з евакуйованими з Уханя людьми таки заїхали на територію медцентру.

Влада наголошує, у жодного евакуйованого немає жодних симптомів кононавірусу чи іншої застуди.

На карантин відправили 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

У приміщенні медцентру діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться. Медцентру забезпечена постійна охорона.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео