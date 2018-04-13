20:05
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Миротворці – не "ескорт", як цього хоче Росія, – Порошенко

119 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко вкотре наголосив на тому, що миротворча місія ООН повинна бути введена на всю територію окупованого Донбасу. При цьому він зазначив, що коли Росія дасть згоду на це, Україна винесе питання на засідання Ради безпеки ООН.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийде в ефір у п'ятницю ввечері.

"Миротворці – не "ескорт", як цього хоче Росія. Нам потрібна повноцінна миротворча місія, яка матиме мандат, повноваження і можливості щодо роззброєння збройних формувань російського або місцевого походження, підконтрольних росіянам, які в порушення закону окупували Донбас", – наголосив Порошенко.

Читайте також: Брати участь у миротворчій операції на Донбасі готові більше ніж 40 країн, – Порошенко

При цьому він зазначив, що миротворці також мають забезпечити проведення вільних виборів на Донбасі, враховуючи також голоси тимчасово переміщених осіб. Так, мовиться про 1 мільйон 600 тисяч людей, "яких позбавили права обирати місцеву владу та боротися за повернення України".

"Тільки-но Росія прийме позицію всього світу – ми готові виносити питання щодо введення миротворців на окуповану частину Донбасу на голосування до Радбезу ООН. Багато членів Ради безпеки готові підтримати узгоджений проект", – сказав український президент.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко ООН Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
сьогодні, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1165
Як Аваков завдає збитки державному бюджету
сьогодні, 19:00 Як Аваков завдає збитки державному бюджету
375
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
сьогодні, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
1101
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 970
Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
сьогодні, 16:02 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
2894
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук