Миротворці – не "ескорт", як цього хоче Росія, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко вкотре наголосив на тому, що миротворча місія ООН повинна бути введена на всю територію окупованого Донбасу. При цьому він зазначив, що коли Росія дасть згоду на це, Україна винесе питання на засідання Ради безпеки ООН.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю українським телеканалам, яке вийде в ефір у п'ятницю ввечері.

"Миротворці – не "ескорт", як цього хоче Росія. Нам потрібна повноцінна миротворча місія, яка матиме мандат, повноваження і можливості щодо роззброєння збройних формувань російського або місцевого походження, підконтрольних росіянам, які в порушення закону окупували Донбас", – наголосив Порошенко.

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Миротворці – не «ескорт», як цього хоче Росія. Нам потрібна повноцінна миротворча місія, яка матиме мандат, повноваження і можливості щодо роззброєння збройних формувань російського або місцевого походження, підконтрольних росіянам, які в порушення закону окупували Донбас. pic.twitter.com/JaX6bNebfd — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2018 г.

При цьому він зазначив, що миротворці також мають забезпечити проведення вільних виборів на Донбасі, враховуючи також голоси тимчасово переміщених осіб. Так, мовиться про 1 мільйон 600 тисяч людей, "яких позбавили права обирати місцеву владу та боротися за повернення України".

Миротворці також мають забезпечити проведення вільного волевиявлення громадян на Донбасі, враховуючи також голоси тимчасово переміщених осіб – а мова йде про 1 млн 600 тис людей, яких позбавили права обирати місцеву владу та боротися за повернення України. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 апреля 2018 г.

"Тільки-но Росія прийме позицію всього світу – ми готові виносити питання щодо введення миротворців на окуповану частину Донбасу на голосування до Радбезу ООН. Багато членів Ради безпеки готові підтримати узгоджений проект", – сказав український президент.