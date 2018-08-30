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Миротворці на Донбасі: Клімкін прокоментував гучну заяву глави МЗС Франції

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Клімкін прокоментував заяву глави МЗС Франції про миротворців на Донбасі
Клімкін прокоментував заяву глави МЗС Франції про миротворців на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України прокоментував заяву свого колеги з Франції Жан-Ів Ле Дріана, який напередодні сказав, що розміщення миротворчої місії на Донбасі буде передчасним без наявності політичної волі на місцях.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Він (глава МЗС Франції, – "24") сказав, що зараз ми, на жаль, не можемо нормальну місію розмістити, оскільки Росія цьому послідовно перешкоджає. Він не говорив, що це передчасно або це не працює,
– пояснив Клімкін.

Також, він повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних директорів Франції, Німеччини, України і Російської Федерації у питанні миротворчих сил ООН на Донбасі відбудеться у другій половині вересня.

"Я з ним (міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, – "24") найближчим часом говоритиму і з Гайком (глава МЗС Німеччини Гайко Маас, – "24"), тому що ми плануємо зустріч політичних директорів щодо миротворців найімовірніше в другій половині вересня", – розповів дипломат.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що час для направлення на територію Донбасу миротворчої місії ООН поки не настав, адже для початку в регіоні мають бути припинені бойові дії.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Миротворчий контингент Новини Франції Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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