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Миротворці на Донбасі: Порошенко провів важливі переговори

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з вільних джерел

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем про миротворчу місію на Донбасі.

Про це повідомляє сайт Президента України.

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"Президент поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі. Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі", – йдеться в повідомлені.

Також зазначається, що окрему увагу було приділено звільненню українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії.

"Петро Порошенко довів також стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму" – додається на сайті.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра закордонних справ України щодо європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла, що очільники МЗС Франції, Німеччини, Росії та України, які входять до "нормандської четвірки" не можуть дійти консенсусу в питанні розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Теги: ООН Новини політики Новини України Петро Порошенко Війна на Донбасі Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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