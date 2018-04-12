Миротворці на Донбасі: Порошенко розповів, яку територію має контролювати місія ООН
Миротворча місія ООН на Донбасі має охопити всю окуповану територію, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.
Про це заявив Петро Порошенко під час виступу на XI Київському безпековому форумі.
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Не маю жодного сумніву: щойно ми встановимо контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені тижні,
– наголосив Президент.
Порошенко додав, що саме розгортання миротворчої місії на Донбасі є шляхом до імплементації Мінських домовленостей.
"Шлях до імплементації Мінських домовленостей полягає в розгортанні справжньої повноцінної миротворчої операції ООН на окупованому Донбасі", – додав він.
Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".