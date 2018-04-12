Миротворці на Донбасі: Порошенко розповів, яку територію має контролювати місія ООН

Миротворча місія ООН на Донбасі має охопити всю окуповану територію, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Про це заявив Петро Порошенко під час виступу на XI Київському безпековому форумі.

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Не маю жодного сумніву: щойно ми встановимо контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені тижні,

– наголосив Президент.

Порошенко додав, що саме розгортання миротворчої місії на Донбасі є шляхом до імплементації Мінських домовленостей.

"Шлях до імплементації Мінських домовленостей полягає в розгортанні справжньої повноцінної миротворчої операції ООН на окупованому Донбасі", – додав він.

Миротворча місія ООН має охопити всю окуповану територію, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Не маю жодного сумніву: щойно ми встановимо контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені тижні — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 квітня 2018 р.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".