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Миротворці на Донбасі: у Порошенка пояснили, чому не погодяться на сценарій Путіна

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Луценко прокоментувала введення миротворців на Донбас
Луценко прокоментувала введення миротворців на Донбас / Фото з відкритих джерел

Миротворчі сили ООН не можуть бути введені на окупований Донбас лише для захисту співробітників ОБСЄ на лінії розмежування, як це пропонує Росія, а мають зайти на усю територію регіону, включаючи і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Це потрібно для того, аби РФ не могла постачати зброю та військових на Донеччину та Луганщину.

Про це заявила представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко в інтерв'ю "Сегодня".

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Путін як і раніше стверджує, що миротворці повинні захищати тільки співробітників ОБСЄ на лінії розмежування. Ми наполягаємо, що вони повинні бути і на самих тимчасово окупованих територіях, а також на кордоні з РФ, щоб Росія не могла постачати в зону конфлікту бойовиків і зброю. Навіть якщо взяти формулу "їх там немає", в сенсі ЗС РФ, то туди заходять інструктора, колишні військові на кшталт групи Вагнера і так далі. Це треба припинити, якщо хочемо миру,
– наголосила чиновниця.

Вона зазначила, що українська сторона продовжує працювати над дорожньою картою, і її у цьому підтримують місія ОБСЄ, учасники Нормандського формату, і США. 

"Дорожня карта повинна дати відповіді на багато конкретних питань: де будуть миротворці, де тримати зброю, як буде відбуватися розмінування. Адже на Донбасі заміновано близько 6000 квадратних кілометрів території. Мінні пастки – в дитячих іграшках, садках, школах, сараях, туалетах. З чого починати розмінування, як очищені території будуть охоронятися? А коли дійдемо до виборів, як буде гарантуватися безпека представників партій, ЗМІ, спостерігачів?", – зауважила Луценко. 

За словами представниці Порошенка, миротворча місія повинна увійти на окупований Донбас лише за умови відстоювання інтересів України.

"Україна активно готується до приходу миротворців і до повернення Донбасу. Але це має відбутися не за всяку ціну, а тільки за умови відстоювання українських інтересів, шляхом нашої перемоги в переговорно-дипломатичному процесі", – підкреслила Луценко.

Нагадаємо,  раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, незважаючи на те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму та виступала гарантом безпеки України. Тому, за словами глави держави, Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Миротворчий контингент Війна на Донбасі ОБСЄ Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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