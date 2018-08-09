Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток
Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 відбудеться 14 серпня у Києві. Цього року список конкурсанток справді цікавий: за корону змагатимуться учасниця шоу "Холостяк", подруга Бориса Нємцова та "коханка" чоловіка Ані Лорак.
Дівчина, яка переможе, представить Україну на найпрестижнішому конкурсі краси планети – Міс Всесвіт 2018.
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Переможницю обере зіркове журі, а корону передасть Міс Україна Всесвіт – 2017 Яна Краснікова.
Учасниці Міс Україна Всесвіт 2018
Дар’я Ахметова
Місто: Харьків
Вік: 27 років
Ріст: 175 см
Наталія Болюх
Місто: Львів
Вік: 23 роки
Ріст: 178 см
Яна Беляєва
Місто: Київ
Вік: 26 років
Ріст: 170 см
До слова, саме Беляєвій приписують роман з чоловіком співачки Ані Лорак.
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Ольга Литвиненко
Місто: Київ
Вік: 28 років
Ріст: 180 см
Валерія Рябченко
Місто: Суми
Вік: 23 роки
Ріст: 170 см
Галина Присташ
Місто: Львів
Вік: 25 років
Ріст: 170 см
Присташ була однією з найемоційніших учасниць 8 сезону шоу "Холостяк".
Ірина Шевчук
Місто: Рівне
Вік: 20 років
Ріст: 170 см
Влада Путава
Місто: Луцьк
Вік: 19 років
Ріст: 179 см
Анастасія Кузевич
Місто: Миколаїв
Вік: 25 років
Ріст: 175 см
Анна Дурицька
Місто: Біла Церква
Вік: 25 років
Ріст: 175 см
Про Анну свого часу багато писали у ЗМІ – вона стала свідком вбивства російського політика Бориса Нємцова в центрі Москви. Модель була його подругою.
Ірина Марс
Місто: Хмельницький
Вік: 24 роки
Ріст: 173 см
Альона Лесик
Місто: Харків
Вік: 23 роки
Ріст: 174 см
Антоніна Баланецька
Місто: Чернівці
Вік: 24 роки
Ріст: 178 см
Каріна Жосан
Місто: Одеса
Вік: 23 роки
Ріст: 179 см
Юлія Фрейтас
Місто: Київ
Вік: 26 років
Ріст: 167 см
Катерина Семенченко
Місто: Дніпро
Вік: 25 років
Ріст: 175 см
Ксенія Клюйко
Місто: Чернігів
Вік: 24 роки
Ріст: 178 см
Діана Гасаненко
Місто: Одеса
Вік: 19 років
Ріст: 176 см