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Міс Україна Всесвіт 2018: імена усіх фіналісток

917 Читать новость на русском
Учасниці Міс Україна Всесвіт 2018
Учасниці Міс Україна Всесвіт 2018 / missukraineuniverse.com.ua

Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 відбудеться 14 серпня у Києві. Цього року список конкурсанток справді цікавий: за корону змагатимуться учасниця шоу "Холостяк", подруга Бориса Нємцова та "коханка" чоловіка Ані Лорак.

Дівчина, яка переможе, представить Україну на найпрестижнішому конкурсі краси планети – Міс Всесвіт 2018.

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Переможницю обере зіркове журі, а корону передасть Міс Україна Всесвіт – 2017 Яна Краснікова.

Учасниці Міс Україна Всесвіт 2018

Дар’я Ахметова

Місто: Харьків

Вік: 27 років

Ріст: 175 см

Наталія Болюх

Місто: Львів

Вік: 23 роки

Ріст: 178 см

Яна Беляєва

Місто: Київ

Вік: 26 років

Ріст: 170 см

До слова, саме Беляєвій приписують роман з чоловіком співачки Ані Лорак. 

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Ольга Литвиненко

Місто: Київ

Вік: 28 років

Ріст: 180 см

Валерія Рябченко

Місто: Суми

Вік: 23 роки

Ріст: 170 см

Галина Присташ

Місто: Львів

Вік: 25 років

Ріст: 170 см

Присташ була однією з найемоційніших учасниць 8 сезону шоу "Холостяк".

Ірина Шевчук

Місто: Рівне

Вік: 20 років

Ріст: 170 см

Влада Путава

Місто: Луцьк

Вік: 19 років

Ріст: 179 см

Анастасія Кузевич

Місто: Миколаїв

Вік: 25 років

Ріст: 175 см

Анна Дурицька

Місто: Біла Церква

Вік: 25 років

Ріст: 175 см

Про Анну свого часу багато писали у ЗМІ – вона стала свідком вбивства російського політика Бориса Нємцова в центрі Москви. Модель була його подругою. 

Ірина Марс 

Місто: Хмельницький

Вік: 24 роки

Ріст: 173 см

Альона Лесик

Місто: Харків

Вік: 23 роки

Ріст: 174 см

Антоніна Баланецька

Місто: Чернівці

Вік: 24 роки

Ріст: 178 см

Каріна Жосан 

Місто: Одеса

Вік: 23 роки

Ріст: 179 см

Юлія Фрейтас

Місто: Київ

Вік: 26 років

Ріст: 167 см

Катерина Семенченко  

Місто: Дніпро

Вік: 25 років

Ріст: 175 см

Ксенія Клюйко

Місто: Чернігів

Вік: 24 роки

Ріст: 178 см

Діана Гасаненко

Місто: Одеса

Вік: 19 років

Ріст:  176 см

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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