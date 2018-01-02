Міс України зустріла Новий рік у шикарній сукні: фото

Переможниця конкурсу краси в 2016 році Олександра Кучеренко для Нового року обрала стильну та блискучу сукню.

Відповідні фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У дописі Олександра Кучеренко написала, що новорічну ніч вона зустріла на роботі. Дівчина працює ведучою, відтак Новий рік провела на корпоративі в Києві.

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"З Новим роком, друзі! Миру, щастя, добра і любові! Вчора вела новорічну ніч. Для мене це найкращий початок року улюблена робота! Адже як зустрінеш, так і проведеш", – привітала прихильників Олександра Кучеренко.

Для особливого свята Олександра Кучеренко обрала розкішну сукню, розшиту блискучим камінням. Прихильники красуні не приховували захвату. У коментарях українки одразу ж зазначили, що вбрання є дуже важким. Але, за словами переможниці популярного конкурсу, вона вже звикла до таких суконь.