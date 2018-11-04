Міс Земля 2018: представниця якої країни перемогла у конкурсі краси

Студентка з В'єтнаму Фуонг Кхань Нгуєн здобула титул "Міс Земля 2018" одного із найпрестижніших конкурсів краси. Натомість представниця України 23-річна киянка Анастасія Кривохижа до фіналу не пройшла.

Конкурс проходив у столиці Філіппін Манілі. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу у Facebook.

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Відомо, що 23-річна переможниця конкурсу Фуонг Кхань Нгуєн займається маркетингом і вільно володіє в'єтнамською та англійською мовами.

У "Міс Земля" взяли участь представниці 87 країн. Однак до фіналу пройшли лише 18: Нідерланди, Чилі, Румунія, Бразилія, Японія, Португалія, Словенія, Південноафриканська Республіка, Італія, Філіппіни, Гана, Колумбія, В'єтнам, Чорногорія, Венесуела, Австрія, Непал, Мексика.

Міс Земля 2018: дивіться відео

Що відомо про конкурс краси "Міс Земля"? Це один з найвідоміших конкурсів краси в світі поряд з "Міс Всесвіт", "Міс Світу" і "Міс Інтернешнл". Він проходить під егідою Організації Об'єднаних Націй. Ідея конкурсу – привернення уваги до гуманітарних проблем сучасності, захист навколишнього середовища, охорона живої природи.