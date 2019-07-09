Мішель Терещенко розповів, чому в кабінеті зняв портрет Порошенка за його президентства

Про українські позиції Глухова, корупція на місцевому рівні, про політику Петра Порошенка – у прямому ефірі 24 каналу розповів мер Глухова Мішель Терещенко.

Патріотичність Глухова

– Глухів – це 15 кілометрів від кордону Росії. Проте це дуже класне місто з сильними проукраїнськими позиціями. Він був козацькою столицею України і тому зберігся козацький націоналізм.

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– Я дуже вдячний виборцям, що вони голосують за демократичних кандидатів. У сусідніх районах у першому турі президентських виборів проросійські кандидати отримали більшість голосів. На жаль, ми не можемо повністю контролювати наш кордон.

– Ми з допомогою Львова зробили об’єднання для радіо Глухова, яке буде покривати 40 кілометрів навколо міста.

Проблема корупції

– У міського голови є недоторканість, і я вважаю, це дуже важливо, бо всі гроші бюджету адміністрації. Мені дуже соромно бачити, і на жаль, не тільки в Одесі, що корупція керує всім. Ми в Глухові живемо без корупції.

– Декілька місяців тому до нас приїхали інспектори, тому що я сказав, що корупції нема. Це було минулого року з кінця серпня до жовтня. І вони нічого проти мене не знайшли.

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– 27 листопада 2017 року я зустрічався з генеральним прокурором Юрієм Луценком і віддав список з кримінальними провадженнями, які були відкриті (проти місцевих чиновників – "24"). Там була й історія про трафік сміття, який організував обласний депутат Олег Бояринцев і місцевий Олександр Савицький.

– 22 грудня я отримав лист від ГПУ, в якому вони сказали, що я відправив їм дуже цікавий лист, але всі кримінальні провадження були закриті 9 грудня. А у справі трафіку сміття заступник прокурора Конотопа погано працював і тому він не отримає премії.

Чому забрав портрет Порошенка з кабінету

– Після випадку з ГПУ я забрав портрет Петра Порошенка з кабінету. Я прийшов після Майдану, щоб йому допомогти. Я думав, що все буде добре та швидко.

– Я три рази зустрічався з Петром Порошенком. Перший раз – 15 листопада 2015 року. Він уклав договір з Андрієм Деркачом і продав Сумську область проросійським силам.

Андрій Деркач – народний депутат, позафракційний. Голосував за диктаторські закони 16 січня.

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