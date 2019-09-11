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      Місія МВФ прибула до України

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      Уряд розпочинає переговори з місією МВФ
      Уряд розпочинає переговори з місією МВФ / Getty Images

      Чергова місія Міжнародного валютного фонду вже прибула до України. Тепер уряд розпочинає переговори з місією – вони триватимуть до 24 вересня.

      Однак анонсувати будь-які резульати зарано, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 11 вересня.

      Це цікаво: Експерт пояснила, чому економічне зростання уряд Гончарука досягатиме поступово

      Під час переговорів Україна намагатиметься укласти з МВФ нову угоду.

      На наступному тижні ми вийдемо з окремою комунікацією щодо місії. Місія зараз лише приїхала. Ми готуємо і починаємо переговори,
      – повідомив Гончарук.

      Метою переговорів є укладання stuff agreement, тобто попередньої угоди з ключовими параметрами майбутньої програми з фондом. 

      Зазначимо, Україна остаточно погасила кредити Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by 2014 року.

      Востаннє місія МВФ побувала в Україні 21 травня. Члени місії планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. Проте вже 23 травня в МВФ заявили, що фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною вже після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету міністрів.

      Для чого Україні новий кредит від МВФ?

      Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики МВФ Гроші Кредит Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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