Місія МВФ прибула до України

Чергова місія Міжнародного валютного фонду вже прибула до України. Тепер уряд розпочинає переговори з місією – вони триватимуть до 24 вересня.

Однак анонсувати будь-які резульати зарано, про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду 11 вересня.

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Під час переговорів Україна намагатиметься укласти з МВФ нову угоду.

На наступному тижні ми вийдемо з окремою комунікацією щодо місії. Місія зараз лише приїхала. Ми готуємо і починаємо переговори,

– повідомив Гончарук.

Метою переговорів є укладання stuff agreement, тобто попередньої угоди з ключовими параметрами майбутньої програми з фондом.

Зазначимо, Україна остаточно погасила кредити Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by 2014 року.

Востаннє місія МВФ побувала в Україні 21 травня. Члени місії планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. Проте вже 23 травня в МВФ заявили, що фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною вже після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету міністрів.

Для чого Україні новий кредит від МВФ?

Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.