Місія МВФ прибула в Україну

До України прибула чергова місія Міжнародного валютного фонду. Представники МВФ залишаться в Україні до 19 вересня для обговорення останніх на часі економічних подій та економічної політики.

Про це повідомляє hubs.ua.

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В. о. міністра фінансів Оксана Маркарова заявила, що українська сторона має намір обговорити з Фондом як всі поточні питання, так і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року.

Вона також відзначила важливість успішного четвертого перегляду програми розширеного фінансування МВФ і отримання п'ятого траншу в 2 млрд доларів. За словами Маркарової, це зможе відкрити шлях до залучення фінансування в державний бюджет на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку на 800 млн доларів. Також продовження програми посприяє отриманню макрофінансової допомоги від ЄС на 1 млрд євро.

У прес-релізі 13 серпня 2018 року у МВФ заявили, що місія відвідає Україну за зверненням української влади.

Раніше в НБУ повідомили, коли Україна зможе отримати черговий транш від МВФ