Місія МВФ прибула в Україну: що відомо

Місія МВФ прибула в Україну. Тут вона проведе 2 тижні. Протягом цього періоду її представники мають намір зустрітися з українськими урядовцями.

Серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі і зменшення дефіциту держбюджету. Окрім того, до цих вимог додалась ще одна: запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Проте ще наприкінці лютого КС визнав цю статтю не конституційною.

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Разом з місією МВФ в Україні працюватимуть представники Євросоюзу. Вони ухвалюватимуть рішення про продовження програми макроекономічної допомоги та виділення нового траншу у розмірі 500 мільйонів євро. Для ЄС ключовою вимогою для надання траншу є продовження співпраці з МВФ.

Вже на цьому тижні в Україні працює місія МВФ і ЄС. Ми віримо, що ці переговори будуть успішними, буде програма МВФ, і відповідно, Європейський Союз зможе надати Україні допомогу в рамках макрофінансової підтримки, яка є надзвичайно важливою для фінансової стабільності України,

– розповів віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.

За підсумками роботи місії МВФ мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Тим часом команда новообраного Президента України Володимира Зеленського переконана, що Україна може обійтися без чергового траншу МВФ.

Так, радник президента Олег Устенко вважає, що впоратися з боргами Україна може завдяки коштам Єдиного казначейського рахунку і золотовалютних резервів. За його словами, позичати капітал на зовнішніх ринках зараз є занадто дорого – доведеться платити близько 10% річних. Водночас радник вказав на те, що у довгостроковій перспективі співпрацю з МВФ продовжувати все ж необхідно, адже по-іншому не вдасться залучити кошти від Європейського Союзу і Світового банку.