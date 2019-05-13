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      Місія МВФ приїде в Україну наступного тижня

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      Місія МВФ працюватиме в Україні два тижні
      Місія МВФ працюватиме в Україні два тижні / 24 канал

      Оціночна місія Міжнародного валютного фонду приїде в Україну 21 травня аби перевірити виконання попередніх вимог для надання Україні другого траншу в рамках нової кредитної програми stand-by.

      Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко. За його словами, місія працюватиме в Україні протягом двох тижнів.

      Читайте також: Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України

      Як пояснила раніше віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе МВФ вимагає від України ідеальної співпраці внутрішніх панівних структур країни. Вона також наголосила, що під час свого візиту до Вашингтона, ніхто з представників Фонду не сказав, що Україна точно не отримає кредит.

      Довбенко також зазначив, що цього пленарного тижня Рада має ухвалити законопроект №2413-а, який парламент зобов’язувався ухвалити до кінця березня. Це документ стосується консолідації функцій державного управління на фінансових ринках.

      "Вже на цей пленарний четвер стоїть законопроект у прохідній частині. Прохання його не переносити. Наші колеги з міжнародних фінансових інституцій вважають, що є достатньо голосів для підтримки законопроекту", – сказав він.

      Варто додати, що наша країна отримує фінансову допомогу завдяки новій програмі співпраці, яку затвердила з Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року. За 14 місяців Україна має отримати 3,9 мільярда доларів. Раніше МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів, а до кінця 2019 має отримати ще два транші.

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      Теги: Новини України Новини політики МВФ Транш МВФ Кредит Верховна Рада
      Джерело: РБК-Україна
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