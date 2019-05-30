Місія МВФ їде з України

Місія МВФ завершила 29 травня свій візит до України на чолі з керівником місії Роном ван Роденом. Проте місія МВФ готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів в Україні, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Володимиром Зеленським, щодо перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ, заявив ван Роден.

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Експерти МВФ також дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики України, процитували Роденаи у прес-релізі місії.

Що відомо про роботу місії МВФ в Україні?

28 травня під час зустрічі представники місії МВФ та Зеленський обговорювали процес проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної. Також президент представив свій порядок денний розвитку економіки держави та подальшої співпраці з фондом.



Зустріч Зеленського з місією МВФ у Києві

Місія МВФ прибула до України 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. А за підсумками роботи мало б бути ухвалене рішення про готовність України до отримання нового траншу від МВФ у розмірі 1,3 мільярда доларів.

23 травня в МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету міністрів.