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      Місія МВФ їде з України

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      Місія МВФ повернеться в Україну після парламентських виборів
      Місія МВФ повернеться в Україну після парламентських виборів / Mind.ua

      Місія МВФ завершила 29 травня свій візит до України на чолі з керівником місії Роном ван Роденом. Проте місія МВФ готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів в Україні, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

      Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Володимиром Зеленським, щодо перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ, заявив ван Роден.

      Читайте також: Зеленський зустрівся з представниками МВФ: про що говорили та про що домовилися сторони

      Експерти МВФ також дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики України, процитували Роденаи у прес-релізі місії.

      Що відомо про роботу місії МВФ в Україні?

      28 травня під час зустрічі представники місії МВФ та Зеленський обговорювали процес проведення реформ в Україні, зокрема антикорупційної. Також президент представив свій порядок денний розвитку економіки держави та подальшої співпраці з фондом.

      Зеленський місія МВФ Україна
      Зустріч Зеленського з місією МВФ у Києві

      Місія МВФ прибула до України 21 травня. Вони планували зустрітися з українськими урядовцями, щоб обговорити виконання вимог фонду. А за підсумками роботи мало б бути ухвалене рішення про готовність України до отримання нового траншу від МВФ у розмірі 1,3 мільярда доларів.

      23 травня в МВФ заявили, що Фонд повернеться до обговорення подальшої тісної співпраці з Україною після виборів до Верховної Ради та призначення нового Кабінету міністрів.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України МВФ Новини політики
      Джерело: 24 канал
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