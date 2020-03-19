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      Місія ОБСЄ в Україні продовжила мандат до 2021 року, але досі без допуску у Крим

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      МЗС України засуджує недопуск спостерігачів ОБСЄ у Крим / eurointegration.com.ua

      Постійна рада ОБСЄ схвалила рішення продовжити мандат спеціальної моніторингової місії в України на рік – до 31 березня 2021 року. Водночас МЗС України засудило дії Росії, яка не допускає спостерігачів до тимчасово окупованого Криму.

      Україна вітає рішення ОБСЄ продовжити свій мандат, зазначає Міністерство закордонних справ у фейсбуці.

      Важливо Росія відповідальна за ситуацію із коронавірусом в Криму, – місія України в ООН

      Особливо відзначаємо той факт, що держави-учасниці ОБСЄ навіть у поточних складних умовах погодилися на суттєве збільшення бюджету СММ з метою посилення моніторингових можливостей місії,
      – наголосили у МЗС.

      Там підкреслили, що завдяки продовженню роботи місія зможе і надалі інформувати світ про факти збройної агресії Росії на окупованому нею Донбасі.

      Втім у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що мандат місії поширюється на усю територію України. Зокрема, тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим.

      "Засуджуємо той факт, що Росія 6 років поспіль перешкоджає роботі місії. Вимагаємо забезпечити доступ спостерігачів до Криму та припинити кампанію з їхнього залякування на тимчасово окупованих частинах Донбасу", – наголошує Міністерство зовнішніх справ України.

      Що відомо про роботу місії ОБСЄ в Україні?СММ ОБСЄ в Україні – моніторингова місія неозброєних цивільних спостерігачів безпекової організації. Вона здійснює моніторинг за дотриманням прав людини і гуманітарної ситуації на окупованому Донбасі.

      Місія створена 21 березня 2014 року у складі 100 спостерігачів, але вже влітку того ж року розширена до 500 осіб через загострення бойових дій на Донбасі і введення на материкову територію України російських регулярних військ.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія ОБСЄ МЗС України Анексія Криму Війна на Донбасі
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