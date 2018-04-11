Місія ООН – інструмент Кремля для відволікання уваги, – дипломат

Зустріч у Нормандському форматі потрібна, але це нічого не вирішить в питанні введення місії ООН на Донбас. Для Кремля миротворці – лише інструмент нав’язування своєї політичної волі.

Таку думку сайту "24" висловив дипломат, експерт фонду "Майдан Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами експерта, зустріч лідерів "нормандської четвірки" без Росії потрібна для координації позицій України, Німеччини і Франції. Але Порошенко не пропонує нічого нового, оскільки вірить у те, що війну можна припинити не військовими методами, а це ілюзія. Як вважає Хара, президент України не може відступитися від свого мирного плану, який він задекларував під час балотування в президенти. І цей план погіршувався з кожною поразкою на фронті.

До того ж, Порошенко запевняє, що від виконання мирного плану залежить санкційний режим проти Росії. На жаль, говорить дипломат, частково це так. З самого початку санкції вводилися, щоб зупинити агресію Росії. І "Мінська" тоді взагалі не було. Потім українська дипломатія дозволила прив’язати відміну санкцій до виконання мінських угод.

Для Заходу мінські угоди важливі, тому що це єдиний документ, де Росія "присутня" в Україні. Москва не визнає себе стороною конфлікту, хоча на Заході розуміють, що це не так. З іншого боку, інших можливостей начебто знайти мирний шлях до припинення війни вони не бачать. За нас Захід воювати не хоче. Принаймні, Європа не хоче надавати нам зброю, щоб ми могли підвищити ціну агресії. І складається таке гібридне мислення Порошенка, яке посилюється не бажанням європейців до більших дій,

– вважає Олександр Хара.

На переконання дипломата, це провина Києва, що він не дає нових ініціатив, не посилює свої позиції, не готується до більш катастрофічних дій з боку агресора.

Тому, зазначає експерт, зустріч лідерів Німеччини Франції і України не вирішить питання з миротворцями, так як ми маємо агресію ядерної країни.

"Для Кремля миротворці – лише інструмент нав’язування своєї політичної волі. Треба завжди мати в голові формулу: будь-яка війна закінчується тим, що сильна сторона нав’язує свої політичні умови. Поки цього, на щастя для України, не відбулося. Але в Росії є ресурси для продовження агресії і розуміння, що ціна, яку сплачує РФ, посильна. Миротворці чи інші ініціативи – відволікання уваги від того, що відбувається. Тому навряд чи можливий прогрес", – підкреслив Олександр Хара.

Нагадаємо, 10 квітня Президент України Петро Порошенко перебував з офіційним візитом до Німеччини.. Меркель наголосила, що мала продуктивну розмову з Порошенком. Вона також згадала, що під час зустрічі з Порошенком обговорювали й мінський процес. Але, за її словами, немає досі сталого миру, і вони обговорили ті досягнення, які вже вдалось реалізувати. Як зазначила Меркель, потрібно далі співпрацювати заради встановлення миру. Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини та Франції в травні.

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".