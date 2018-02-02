Місія США в ОБСЄ різко засудила агресію Кремля в Україні

Росія розпалює війну на Донбасі, яка вже забрала життя близько 10 тисяч українців. Крім того, Кремль ще анексував Крим та зараз переслідує кримських татар.

Відповідну заяву оприлюднила місія США в ОБСЄ, передає "Радіо Свобода".

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"Ми всі знаємо правду – жорстока війна на Донбасі розпалюється Росією. Місія США закликає Москву та її ставлеників дати можливість міжнародним гуманітарним організаціям допомогти ураженим конфліктом районам", – підкреслюється у повідомленні.

Крім того у документі наголошується, що агресія Кремля на Сході України призвела до "конфлікту, який триває та вже вартував життів 10 тисяч українців".

"Якщо Росія хоче допомогти вирішувати гуманітарну кризу, яку вона створила, вона повинна... сприяти Плану гуманітарного реагування ООН", – зазначається у заяві.

Місія США також висловила занепокоєння долею тих, хто "відважно виступив проти російської окупації Криму", зокрема кримських татар, яких "безкарно" переслідують, обшукують їхні будинки і арештовують за "сфабрикованими обвинуваченнями".

"Ми не визнаємо та ніколи не визнаємо російську окупацію, а також анексію Криму. Кримські санкції щодо Росії залишатимуться в силі доти, поки Росія не поверне півострів під повний контроль України", – додають представники США в ОБСЄ.