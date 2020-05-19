ЛОДА підготувала та подала на затвердження Кабміну перспективний план формування територій громад Львівської області.

За цим планом передбачено формування Львівської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) у складі: міста Львова, міста Винники, селища міського типу Брюховичі та селища міського типу Рудне, – які вже зараз входять в адміністративну територію Львова, а також інших населених пунктів: села Рясне-Руське, села Бірки, села Зашків, села Гряда, села Грибовичі, села Малехів, міста Дубляни, села Лисиничі. Загалом об'єднати 20 ОТГ чи сільрад. За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, у середу, 20 травня, уряд мав би розглянути питання та винести рішення щодо Львівської ОТГ. Відтак Львівська міська рада просить уряд не зменшувати територію Львова.

Як пояснив Любомир Зубач, за законом, перспективний план об'єднання громад формується відповідною обласною адміністрацією та подається на затвердження Кабміну. Львівська ОДА подала проєкт Львівської ОТГ у складі 11 громад, які включають 20 населених пунктів.

"Саме цей документ, я сподіваюсь, завтра буде розглядатись. Хоча ми маємо інформацію, що в останній момент таємно проводяться наради і робиться спроба "вихолостити" Львівську об'єднану територіальну громаду. Я шокований, тому що обговорюється не лише питання недолучення до Львова довколишніх територіальних громад, які висловили бажання об'єднатись та бути з містом, а й питання вилучення навіть цих громад за межі Львова", – зазначив Любомир Зубач.

Адже, за його словами, велися також розмови про те, аби створити окремо Винниківську ОТГ та Брюховицьку ОТГ.

"Я вважаю це неподобством, адже ці громади є зі Львовом вже понад 50 років. Ставити питання, щоб зменшувати територію Львова – абсурд. Львів має багату та непросту історію, але він тільки розвивався та розширювався. Я думаю, що це було б обурливо поставити питання, щоб забрати у міста частину території. Ми вважаємо, що відокремлення від Львова суперечить інтересам мешканців цих громад і є обумовленим виключно бажанням місцевих "феодалів" сформувати власні "вотчини" і безконтрольно розпоряджатися комунальними ресурсами у приміській зоні", – пояснив Любомир Зубач.

За перспективним планом, який на розгляд уряду подала ЛОДА, дискусійними залишилися лише питання сіл Сокільники та Муроване, які претендують на створення окремих громад, але в той же час дуже тісно інтегровані з містом Львовом і на території яких знаходяться стратегічно важливі для міста об'єкти (ТЕЦ-2, водосховище, проєктовані дорожні розв’язки тощо). Тому, хоча не всі пропозиції ЛМР були враховані, але Львів готовий погодитися на кінцеве державницьке і справедливе рішення.

Як зазначено в повідомленні пресслужби ЛМР, в останні дні перед затвердженням Перспективного плану на урядовому рівні розпочалися зворотні консультації: щодо кардинального зменшення конфігурації майбутньої Львівської ОТГ. Йдеться не лише про зменшення проєктованих меж, але й фактичне вилучення тих громад, які вже більше 50 років є частиною міста Львова.

"Позиція руднівчан завжди була не тільки на словах, а й на папері. Громада висловила бажання увійти до складу Львова. На виконавчому комітеті було прийнято рішення, що Рудно хоче і має намір вступити до міста Львова, щоб його укрупнити. Селище Рудно вже є не перший рік невід'ємною частиною міста Львова, тому у нас немає іншого шляху, і його ніхто не шукає", – заявив голова Рудненської селищної ради Ігор Форманчук.

"Лисиничі і Підбірці, які входять в склад Лисиничівської сільської ради, домовились з тим, що фактично навколо всі територіальні громади об'єднались. Зараз гостро стоїть питання із тим, як бути далі. Наразі очікуємо рішення Кабміну. Звичайно, хотілось би, аби була створена, як і було заплановано колись законопроєктом, Львівська агломерація. Нас цікавить увійти до Львова на правах партнерів, залишивши при цьому представництво Лисиничівської сільської ради", — сказав в. о. голови Лисинецької сільської ради Іван Захарчук.

Майбутній запланований територіальний устрій ґрунтується на Генплані міста, який було прийнято у 2010 році. Він містить прогноз територіального розвитку міста, охоплюючи територію приміських населених пунктів. Деякі сільські ради вже висловили свою позицію на користь об'єднання зі Львовом.

До слова, в рамках створення Львівської ОТГ Львів бере на себе зобов'язання:

У кожному селі буде створено сучасний Центр надання адміністративних послуг.

Мешканці отримають якісне транспортне сполучення та безкоштовний проїзд для пенсіонерів.

Забезпечуватиметься підтримка військових: 100 тисяч гривень допомоги; 25 тисяч гривень – при підписанні контракту із ЗСУ.

Мешканці ОТГ матимуть обслуговування у лікарнях міста.

Забезпечуватимуться сучасні освітні послуги, зокрема, передбачене створення медіатек, коворкінгів та молодіжних центрів.

Мешканці приєднаних населених пунктів зможуть брати участь та реалізовувати власні проєкти громадського бюджету.

Розробка програми централізованого водопостачання та каналізування, її поетапна реалізація.

Виконавча влада залишатиметься на місцях, а також будуть представники громад у спільній з містом раді.

Утворення органів самоорганізації населення як представницьких органів навколишніх громад зі збереженням окремих управлінських та фінансових функцій.

Як повідомляв ZAXID.NET, Львівська ОДА напрацювала дві конфігурації Львівської ОТГ, які планували представити на розгляд міжвідомчої робочої групи у п'ятницю, 21 лютого – формат "великого" та "затиснутого" Львова. Оскільки засідання міжвідомчої групи було зірвано і питання Львівської ОТГ не розглядалося, ЛОДА самостійно подала на розгляд уряду проєкт перспективного плану "великого Львова".

Також раніше Львівська міськрада звернулася до ЛОДА і Кабміну з проханням врахувати концепцію "великого Львова" під час формування нового адміністративно-територіального устрою. Мерія пропонувала утворити агломерацію з приблизно 20 сусідніми містами і селами. Запропонований ЛОДА проєкт Львівської ОТГ збігається із пропозиціями Львівської міськради щодо більшості сіл. Однак мерія бачила у складі громади також села Конопниця, Суховоля, Оброшине, Сокільники, Годовиця та Басівка.