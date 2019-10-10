Міська рада Харкова та компанія Київстар підписали Меморандум про співпрацю

Ще більше діджитал-рішень для розвитку міста відтепер буде доступно у Харкові.

Міська рада та компанія Київстар підписали меморандум про співпрацю у сфері впровадження інноваційних проєктів для місцевих жителів.

"Ми як інфраструктурний оператор хочемо розвивати нові сервіси для харків'ян. Ми можемо досить сильно допомогти робити місто більш ефективним. Коли ви через два роки подивитесь назад, ви подумаєте: Боже, як же ж багато змінилось, наскільки ефективним стало моє життя завдяки таким ініціативам", – сказав президент Київстар Олександр Комаров.

Харків поступово переходитиме у формат цифрового управління. Завдяки компанії Київстар оплату проїзного можна буде зробити в один клік з мобільного, а адмінпослуги переходитимуть в електронний формат. За допомогою цифрових рішень міська влада оперативно отримуватиме статистичні дані про стан інфраструктури, завантаження магістралей та пасажиропотік.

Це стосується комунальної інфраструктури, можливості автоматично знімати показники лічильників, наприклад, Водоканалу. Другий напрямок – це напрямок мобільних фінансів. Ми хочемо надати можливість харків'янам поповнювати цю карту транспортну, карту з балансу мобільного телефону в один клік,

– зазначив президент Київстар Олександр Комаров.

Харків став п’ятим містом України, де компанія Київстар уклала Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у сферах впровадження інноваційних проєктів. Різними сучасними цифровими технологіями від провідного провайдера мобільного зв’язку та телекомунікаційних послуг вже успішно користуються мешканці Дніпра, Львова, Вінниці та Івано-Франківська.