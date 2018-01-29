Міські депутати у Черкасах проголосували за саморозпуск
20:08, сьогодні 130 Читать новость на русском
Після того, як ухвалили міський бюджет, депутат Павло Карась запропонував провести позачергові вибори.
Черкаські депутати проголосували за саморозпуск після ухвали міського бюджету. Його підтримали більше половини депутатів: 22 з 42.
Тепер рішення за Верховною Радою.
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Джерело: 24 Канал
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