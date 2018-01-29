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НОВИНИ КИЄВА УСИК – БРІЄДІС ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Міські депутати у Черкасах проголосували за саморозпуск

20:08, сьогодні 130 Читать новость на русском

Після того, як ухвалили міський бюджет, депутат Павло Карась запропонував провести позачергові вибори.

Черкаські депутати проголосували за саморозпуск після ухвали міського бюджету. Його підтримали більше половини депутатів: 22 з 42.

Тепер рішення за Верховною Радою.

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Теги: Новини політики Черкаси
Джерело: 24 Канал
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