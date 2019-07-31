Міські пляжі Одеси знову у водоростях: чи загрожує це здоров'ю людей

Пляжі Одеси знову позеленіли. Відпочивальники скаржаться на велику кількість водоростей у воді та на березі моря. Чи безпечно там людям купатися з'ясовували кореспонденти 24 каналу.

Одеситка Ольга скаржилася на якість води у морі поблизу пляжу "Золотий берег". "Ми прийшли сюди о 10 годині й вода була брудна. Потім більш-менш ці водорості стали розмиватися. А зараз взагалі просто жах. Вона така зелена, ніби туди налили глини. Дуже брудна", – розповіла одеситка Ольга Майданнік.

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Через наплив водоростей більшість відпочивальників засмагають на березі, а не плавають у воді. Проте дехто вдається до хитрощів – на матраці відпливають на глибину й звідти пірнають.

Сьогодні дуже свіжа вода, холодненька. Єдине, що багато водоростей. Переважно вони всі із пірса йдуть на берег,

– додав одесит Павло Чезур.



Пляж Одеси

А от туристів водорості не лякають. Переконують, що вже як приїхали на море, то мусять купатися. Мовляв, це одесити можуть чекати, бо море у них під боком завжди.

Вітер з тої сторони. Водорості приплили сюди у хвилеріз. Проте, коли вітер переміниться й водорості в море знесе. Тому все чудово. А чого сюди їхати, якщо не купатися,

– заявив турист із Києва В’ячеслав.

Науковці пояснюють, що водорості розмножилися через спекотну погоду в Одесі та рясні дощі, які напередодні вирували у Києві. Біогенні речовини знесло у Чорне море Дніпром. І припускають, що невдовзі зелених плям на пляжах стане ще більше.

"Річковий стік через якийсь час принесе до нас більший викид води, в якому будуть біогенні реакції. Звісно, що вони будуть стимулювати автотрофні процеси розвитку водоростей. При цьому ситуація погіршується тим, що розташовані берегоукріплювальні споруди практично концентрують цю масу в конкретних ділянках пляжу", – пояснила заступниця директора Інституту морської біології НАН України Галина Мінічева.



Водорості на пляжі

Проте вчені заспокоюють, що цей вид водоростей загрози людям не несе. На відміну від тих, котрі заполонила пляжі Одеси в червні. Ті були зелено-синього кольору і виробляють небезпечний для людини ціанотоксин.