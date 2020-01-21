Міський голова Сум Лисенко скупався на Водохреща під мостом із примітним написом "Йди на*уй"
Сумський міський голова Олександр Лисенко вирішив зануритись у воду на Водохреща 19 січня. І все б нічого, та місце обрав для занурення не зовсім, скажімо, правильне. А журналісти охоче показали, що із цим місцем не так – ймовірно, самі того не усвідомлюючи: мер давав інтерв'ю на тлі красномовного напису.
Сам мер Сум Лисенко оприлюднив у фейсбуці відео з купання на Водохреща. І це відео несподівано набрало шаленої популярності у мережі, а все через міст. Ні, не такий, що "стомився", а такий, на якому невідомі письменники-любителі залишають "доброзичливі побажання".
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Після купання мер підійшов до журналістів, аби поділитися враженнями. Під час інтерв'ю позаду Олександра Лисенка красувався недвозначний напис на опорі моста: "Йди на*уй".
Невже журналісти не бачили, що знімали? / Скріншот із відео зі сторінки Лисенка
Станом на 4 ранку 20 січня відео досі на сторінці Лисенка, а от чи напис досі на опорі моста – невідомо.
Користувачі соцмереж (а подивилися відео уже понад 16 тисяч людей) зауважили, що оператор міг би й спробувати фільмувати мера з іншого ракурсу. Однак були й такі, що побачили у відео "певний знак".
- Олександр Лисенко, до слова, керує містом Суми з травня 2014 року.
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