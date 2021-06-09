Міськрада на Харківщині заявила, що "війни з Росією немає", а загиблі в АТО – "не герої"

У Барвінковому міська рада виступає проти перейменування вулиці Московської на честь полеглих героїв АТО. Пояснюють, що загиблі не внесли вагомий вклад у Незалежність України, а війни взагалі не оголошували.

На пропозицію перейменувати вулицю ініціатору відповіли відмовою. Відповідне звернення підписав міський голова Барвінкового Олександр Бало.

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"Не здійснили героїчний вчинок"

У своїй відповіді міська рада Барвінкового посилається на статтю 3 закону про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб.

Як зазначають у Барвінківській міській раді, це можна зробити, аби увічнити пам'ять людей, які:

внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;

здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;

зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

Виходить, що міський голова, адже він поставив свій підпис під цим документом, не визнає, що загиблі в АТО вчинили героїчний вчинок заради Незалежності України.

а публічне заперечення громадянином України збройної агресії проти України. Покарання за такі дії – 10 – 15 років за ґратами.

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"Внесені вами пропозиції щодо перейменування вулиці Московської на честь одного з уродженців міста як учасника російсько-української війни не підлягають розгляду через невідповідність статті 3 закону та з урахуванням того факту, що оголошення стану війни з РФ у порядку, визначеному Конституцією, Верховною Радою не здійснювалося", – відповіли у Барвінківській міській раді.

Між тим вулиця Московська могла носити ім'я одного з трьох містян, які полегли у війні:

Сергія Кобицького, який загинув у 2014 році

Юрія Лінивенка, полеглого у 2015 році

Євгена Солодовника, що загинув у 2014 році.

Верховна Рада і визнання війни