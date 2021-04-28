В Одесі до зали засідань міської ради в обід 28 квітня приїхали правоохоронці. До них звернувся один з депутатів через порушення карантинних обмежень. Його обурювала відсутність масок у певних людей. Зокрема, чоловік просив притягнути до відповідальності мера міста.

Правохоронці приїхали приблизно об 14:30. Однак, коли вони зайшли, вирішили не складати протоколи на депутатів.

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Що відбувалося в залі засідань

Після того, як поліцейські зайшли, вони не встигли взяти покази в заявника.

Причиною цьому було те, що він одразу почав кричати.

Чоловік вимагав, щоб покарали мера міста, оскільки він відповідальний за роботу зібрання, але сидить без маски.

Згодом гармидерника жорстко вивела муніципальна варта.



Поліція в міськраді Одеси / Фото телеграм-каналу PavlovskyNews

Що сказали правоохоронці

Виявилось, що поліцейські не знають, як діяти в таких ситуаціях. Відсутність масок у половини депутатів вони просто не коментували. Натомість патрульні розповіли про штраф за порушення карантину.

Спілкування з правоохоронцями, які прибули на виклик: відео телеграм-каналу PavlovskyNews

Журналісти 24 каналу спілкувалися з поліцією Одещини, однак поки там ніяк не коментують цей інцидент. Коли будуть офіційні коментарі, ми одразу вам повідомимо.

Зверніть увагу! Верховна Рада 6 листопада 2020 ухвалила законопроєкт про обов'язкове носіння масок у громадських місцях. Він передбачає штрафи за відсутність маски.



Розмір штрафів за відсутність маски / Інфографіка 24 каналу