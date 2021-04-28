Депутати й мер без масок: в Одесі викликали поліцію на сесію міськради – відео
В Одесі до зали засідань міської ради в обід 28 квітня приїхали правоохоронці. До них звернувся один з депутатів через порушення карантинних обмежень. Його обурювала відсутність масок у певних людей. Зокрема, чоловік просив притягнути до відповідальності мера міста.
Джерело:телеграм-канал PavlovskyNews
Правохоронці приїхали приблизно об 14:30. Однак, коли вони зайшли, вирішили не складати протоколи на депутатів.
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Що відбувалося в залі засідань
- Після того, як поліцейські зайшли, вони не встигли взяти покази в заявника.
- Причиною цьому було те, що він одразу почав кричати.
- Чоловік вимагав, щоб покарали мера міста, оскільки він відповідальний за роботу зібрання, але сидить без маски.
- Згодом гармидерника жорстко вивела муніципальна варта.
Поліція в міськраді Одеси / Фото телеграм-каналу PavlovskyNews
Що сказали правоохоронці
Виявилось, що поліцейські не знають, як діяти в таких ситуаціях. Відсутність масок у половини депутатів вони просто не коментували. Натомість патрульні розповіли про штраф за порушення карантину.
Спілкування з правоохоронцями, які прибули на виклик: відео телеграм-каналу PavlovskyNews
Журналісти 24 каналу спілкувалися з поліцією Одещини, однак поки там ніяк не коментують цей інцидент. Коли будуть офіційні коментарі, ми одразу вам повідомимо.
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