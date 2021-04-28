Депутати й мер без масок: в Одесі викликали поліцію на сесію міськради – відео

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В Одесі до зали засідань міської ради в обід 28 квітня приїхали правоохоронці. До них звернувся один з депутатів через порушення карантинних обмежень. Його обурювала відсутність масок у певних людей. Зокрема, чоловік просив притягнути до відповідальності мера міста.

Джерело:

телеграм-канал PavlovskyNews

Правохоронці приїхали приблизно об 14:30. Однак, коли вони зайшли, вирішили не складати протоколи на депутатів.

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Що відбувалося в залі засідань

  • Після того, як поліцейські зайшли, вони не встигли взяти покази в заявника.
  • Причиною цьому було те, що він одразу почав кричати.
  • Чоловік вимагав, щоб покарали мера міста, оскільки він відповідальний за роботу зібрання, але сидить без маски.
  • Згодом гармидерника жорстко вивела муніципальна варта.


Поліція в міськраді Одеси / Фото телеграм-каналу PavlovskyNews

Що сказали правоохоронці

Виявилось, що поліцейські не знають, як діяти в таких ситуаціях. Відсутність масок у половини депутатів вони просто не коментували. Натомість патрульні розповіли про штраф за порушення карантину.

Спілкування з правоохоронцями, які прибули на виклик: відео телеграм-каналу PavlovskyNews

Журналісти 24 каналу спілкувалися з поліцією Одещини, однак поки там ніяк не коментують цей інцидент. Коли будуть офіційні коментарі, ми одразу вам повідомимо.

Зверніть увагу! Верховна Рада 6 листопада 2020 ухвалила законопроєкт про обов'язкове носіння масок у громадських місцях. Він передбачає штрафи за відсутність маски.


Розмір штрафів за відсутність маски / Інфографіка 24 каналу