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"Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок: вражаюче фото

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Мисливець за планетами
Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок / Фото з відкритих джерел

19 квітня 2018 року ракетою Falcon 9 компанії SpaceX був запущений космічний телескоп TESS. "Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок з однією з чотирьох камер апарату.

Фото виклало NASA.

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Повідомляється, що у центрі тестового знімка TESS з двосекундною витримкою сузір'я Центавр. На знімку видно більше 200 тисяч зірок. 

Представники NASA зазначають, що наразі це чорновий тестовий знімок, а перше зображення у високій якості з TESS буде опубліковано в червні.


У центрі тестового знімка TESS з двосекундною витримкою сузір'я Центавр

Теги: NASA Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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