"Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок: вражаюче фото
19 квітня 2018 року ракетою Falcon 9 компанії SpaceX був запущений космічний телескоп TESS. "Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок з однією з чотирьох камер апарату.
Фото виклало NASA.
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Повідомляється, що у центрі тестового знімка TESS з двосекундною витримкою сузір'я Центавр. На знімку видно більше 200 тисяч зірок.
Представники NASA зазначають, що наразі це чорновий тестовий знімок, а перше зображення у високій якості з TESS буде опубліковано в червні.
У центрі тестового знімка TESS з двосекундною витримкою сузір'я Центавр
Джерело: 24 Канал
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