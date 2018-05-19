"Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок: вражаюче фото

19 квітня 2018 року ракетою Falcon 9 компанії SpaceX був запущений космічний телескоп TESS. "Мисливець за планетами" надіслав на Землю перший тестовий знімок з однією з чотирьох камер апарату.

Фото виклало NASA.

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Повідомляється, що у центрі тестового знімка TESS з двосекундною витримкою сузір'я Центавр. На знімку видно більше 200 тисяч зірок.

Представники NASA зазначають, що наразі це чорновий тестовий знімок, а перше зображення у високій якості з TESS буде опубліковано в червні.



У центрі тестового знімка TESS з двосекундною витримкою сузір'я Центавр