Miss International 2018: найсексуальніші фото венесуелки Марієм Веласко Гарсії

Сьогодні, 9 листопада, в японському Токіо відбувся фінал престижного конкурсу краси Miss International 2018. У результаті голосування експертного журі головна корона перейшла до 20-річної венесуелки Марієм Веласко Гарсії.

Відомо, що красуня з 15 років активно займалась благодійністю. У Венесуелі вона започаткувала кілька проектів, пов'язаних з освітою. Під час своєї публічної промови на Miss International 2018 дівчина Марієм Веласко Гарсія зізналась, що прагне продовжити цю справу та забезпечити книгами чимало шкіл світу.

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Водночас дівчина активно займається модельною кар'єрою, відтак її блог в Instagram наповнених яскравими кадрами з фотосесій. Марієм Веласко Гарсія не відмовляється від гарячих зйомок, тому постає перед камерою у звабливій спідній білизні або купальнику. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 10 найсексуальніші фото переможниці конкурсу краси Miss International 2018.

Що таке Miss International?Один з найпрестижніших і відомих конкурсів краси, який проводиться щорічно в Японії. Вперше шоу Miss International провели у 1960 році. Переможницю обирають не тільки за зовнішністю. Красуня із отриманням титулу стає "Послом миру і краси".