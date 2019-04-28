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      Міст через річку і місце для пікніків: чим вражає будівля ратуші на Фарерах

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      Будівля муніципалітету Eystur виконує роль не тільки звичайної ратуші, вона одночасно є мостом через річку та популярним серед туристів місцем для відпочинку.

      Проект Eysturkommuna Town Hall розробила данська студія Henning Larsen Architects, пише Pragmatika.

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      До 2009 року річка між регіонами Лейрвік та Гьота буквально служила кордоном між двома незалежними областями. Ратуша, яка з'єднала два береги, тепер виконує роль мосту.

      У будівлі загальною площею 750 метрів квадратних розмістили не лише службові кабінети, тут також є громадська приймальня. Зелений дах є популярним місцем для прогулянок серед місцевих та туристів.

      ратуша міст Фарерські острови
      На даху ратуші можна влаштовувати пікніки//Фото: Nic Lehoux

      Муніципалітет пропонує не лише прогулюватись ним, але й влаштувовувати там пікніки чи інші розваги.

      За задумом архітекторів, ратуша-міст мав ненав'язливо вписатись у навколишній ландшафт.

      Дизайнер-архітектор Henning Larsen Architects Осбьорн Якобсен каже, що в традиційній архітектурі Фарерських островів завжди важко визначити, де закінчується пейзаж і починається будівля. Дизайн ратуші був продиктований концепцією розмитих кордонів.

      ратуша міст краєвид Фарерські острови
      Будівля ратуші-мосту ідеально вписується у навколишній пейзаж//Фото: Nic Lehoux

      Не менше за зовнішній вигляд вражає й інтер'єр споруди. Наприклад, стійки для прийому громадян розташовані у приміщенні зі скляною підлогою, крізь яку можна спостерігати за течією річки. Таке "вікно в природу" створює додаткову можливість для релаксу.

      ратуша міст Фарерські острови інтер'єр
      Інтер'єр ратуші-мосту у муніципалітеті на Фарерах//Фото: Nic Lehoux

      Ратуша-міст у муніципалітеті на Фарерських островах: дивіться відео

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      blog_ava
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      Теги: Архітектура Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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