"Міст Кличка" і його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття

Напередодні Дня Києва, який відзначають в останню неділю травня, у столиці урочисто відкрили пішохідно-велосипедний міст, яким з'єднали парки Хрещатий та Володимирська гірка. В народі споруда стала більше відома як "міст Кличка".

Не минуло й доби з моменту відкриття мосту, як деякі його частини вже довелось міняти.

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Що відомо про проект і будівництво?

Зведення мосту супроводжувалось низкою скандалів. Будівництво почали наприкінці 2018-го і встигли закінчити у рекордно короткий термін. За словами Кличка, "робітники працювали цілодобово".

На початку 2019-го з'явились рекомендації від ЮНЕСКО утриматись від будь-яких будівельних робіт, оскільки їх ведуть неподалік від захисної зони собору Святої Софії Київської, яка входить до списку світової спадщини.

Згодом з'явилось резонансне розслідування про те, що міст будують за краденим проектом.

Швейцарські архітектори з компанії Leuppi & Schafroth Architekten заявили, що концепцію для "мосту Кличка" взяли з проекту, який вони подали на конкурс у 2013-му. Проте гроші за нього архітектори так і не отримали.



Проект швейцарських архітекторів мосту над Володимирським узвозом

Дивіться відео про проект пішохідного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів:

Будівництво обійшлось у понад 400 мільйонів гривень. Сам міст коштував приблизно у 275 мільйонів, решту витратити на укріплення схилів та реконструкцію парку "Володимирська гірка".

Довжина мостового переходу становить 210 метрів, ширина – від 6 до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків. Висота опор у деяких місцях перевищує 30 метрів.

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Відкриття і перші тріщини

Ввечері 25 травня напередодні Дня Києва пішохідно-велосипедний "міст Кличка" урочисто відкрили. Мер Кличко разом з братом пострибали на скляних вставках посеред мосту, щоб показати їхню безпечність.

Скло мосту витримує навантаження понад 1000 кілограмів на 1 квадратний метр. Ось він витримує мою вагу, яка становить понад 110 кілограмів,

– запевняв міський голова Києва.



Брати Клички пострибали на мосту, щоб показати його надійність//Фото: 24 канал

Проте менш ніж за добу саме ці елементи вкрились тріщинами. У мережі заговорили, що у скло могли стріляти, проте поліція цю версію відкинула. Провадження відкрили за статтею про навмисне пошкодження майна.

Поки комунальники оперативно міняли перше пошкоджене скло, тріщинами вкрилось ще одне.

Міст у соцмережах

Поява нового мосту у Києві викликала неабиякий ажіотаж. У перші години після відкриття сотні людей бажали власними ногами перевірити його надійність та помилуватись краєвидами, які з нього відкриваються.



Десятки людей відвідали "міст Кличка" у день відкриття//Фото: 24 канал

У мережі жартували, що там було тісно, як у метро в години пік, людей було так багато, що доводилось стояти у "корках".

Окрім тріщин, у скляних вставках виявили ще один недолік – величезні щілини між склом та бетоном, у які влізає книга. Крізь них під прозоре покриття запросто проникає вода та бруд.

Ще задовго до відкриття мосту у нього з'явився власний профіль у Facebook, де у жартівливому дусі "розповідає" новини про себе.

Після того, як тріснуло перше скло з'явився: "Здається, у мене сонячний удар... Я перегрівся", а згодом пост про акцію – встигнути зробити фото на вцілілому скляному "вікні".



Пішохідно-велосипедний міст "публікує" іронічні новини про себе у Facebook

Пішохідно-велосипедний міст відрили у Києві: дивіться відео