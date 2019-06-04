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      "Міст Кличка" став символом зловживань та розрухи, – Лещенко

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      "Міст Кличка"
      "Міст Кличка" / Фото з відкритих джерел

      Замість розв'язання справжніх проблем мерія Києва зосереджена на косметичних змінах, роздуваючи з них піар-приводи астрономічних масштабів.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" сказав політик Сергій Лещенко.

      Читайте також: У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео

      До дня Києва мер Віталій Кличко відкрив пішохідний місточок між двома пагорбами в центрі столиці. За словами Лещенка, кожен новий об'єкт інфраструктури – це позитив. Є можливість об'єднати між собою два туристичні маршрути без того, щоб спускатися в підземний перехід.

      Проте, з точки зору впливу на якість життя мешканців Києва, це є далеко не першочерговий об'єкт. А роздутий навколо нього піар лише посилив ефект розчарування через проблеми, з якими зіштовхнувся "міст Кличка" після відкриття. Адже скляна підлога мосту почала руйнуватися на другий же день після введення в експлуатацію,
      – додав політик.

      "Міст Кличка" став символом зловживань та розрухи, з якою зіштовхнувся Київ через п'ять років після приходу чинного мера до влади. Навіть за часів попередніх мерів, Олександра Омельченка та Леоніда Черновецького, яких небезпідставно звинувачували в корупції, в Києві відкривали станції метро та будували великі масштабні об'єкти інфраструктури, як мости через Дніпро", – зазначив Сергій Лещенко.

      Дивіться відеоблог "Чесна політика" з Сергієм Лещенком за 3 червня 2019:

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Відеоблоги Віталій Кличко Міст Кличка Транспорт
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