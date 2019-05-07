"Міст Кличка" у Києві: швейцарські архітектори кажуть про незаконне використання їхнього проекту

Між парками Хрещатий та Володимирська гірка у Києві добудовують вело-пішохідний мостовий перехід, який мають намір урочисто відкрити до дня Києва, що відзначають в останню неділю травня.

Чим резонансний проект?

Будівництво мосту почали наприкінці 2018-го. На початку 2019-го у ЮНЕСКО міській владі Києва рекомендували утриматись від будь-яких будівельних робіт у цьому місці, оскільки їх ведуть недалеко від захисної зони собору Святої Софії Київської, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Читайте також: Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати

Будівництво вело-пішохідного мосту у Києві: дивіться відео

У травні 2019-го, коли будівельні роботи вже на фінальній стадії у швейцарські архітектори з компанії Leuppi & Schafroth Architekten заявили, що концепцію для "мосту Кличка" взяли з їхнього конкурсного проекту, за який їм так і не заплатили, пишуть "Наші гроші".

Представниця компанії Стефані Шафрот зауважила, що теперішній проект деякими деталями відрізняється від запропонованого ними варіанту. Проте, за словами архітекторки, базова концепція, основні принципи проектування, форма, конструктивне рішення та матеріали були взяті з їхнього проекту.



Проект швейцарських архітекторів

У компанії Leuppi & Schafroth зазначили, що виграні на конкурсі гроші, які обіцяли виплатити впродовж місяця після оголошення результатів конкурсу у травні 2013 їм так і не були виплачені.

Читайте також: Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?

Що цікаво, перше місце за кращий перехід мостового переходу тоді так нікому й не присудили. Натомість було оголошено дві другі премії, які, крім проекту швейцарців, отримав ще проект з Іспанії.

У квітні 2017-го зі швейцарськими архітекторами зв'язались представники Департаменту містобудування та архітектури КМДА і висловили бажання реалізувати їхній проект.

Після серії листів та відеоконференц-зв'язків з групою з КМДА наші заплановані витрати були розкритиковані як зависокі. Пропозиція, яку ми зробили, щоб продати права на будівництво нашого проекту, також була відхилена як занадто дорога,

– каже Стефані Шафрот.

За словами архітекторки, після серпня 2017-го з ними ніхто не контактував і дотепер їм не заплатили жодної копійки.

Оцінка вартості мосту за проектом Leuppi & Schafroth становила трохи більше 6 мільйонів швейцарських франків або доларів. Теперішня вартість "мосту Кличка" становить приблизно 10 мільйонів швейцарських франків або доларів (понад 260 млн грн).



Візуалізація проекту, за яким будували "міст Кличка" у Києві

На початку травня вирубка дерев для майбутньої забудови у Протасовому Яру викликала чималий спротив у киян. Читайте про це більше у матеріалі: Забудова Протасового Яру у Києві: що про це треба знати.