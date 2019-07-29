"Міст Кличка" втомився надзвичайно швидко – тріснуло ще одне скло: відео

Нова візитна картка Києва вкотре зганьбилася. Мовиться про пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Хрещатим парком, який у народі отримав назву "міст Кличка". У понеділок, 29 липня, на ньому тріснуло бічне скло – якщо не рахувати перил, то єдиний захист пішоходів від падіння у прірву.

Це вже третій гучний випадок: раніше на мості під оглядове скло потрапила вода, його довелося замінити, а згодом тріснула опора. Про новий інцидент повідомив "Інформатор".

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На щастя, тріснула лише одна секція. Територію навколо проблемної зони обгородили, однак міст для переходу не закривали.

Дивіться відео про нову тріщину на "мосту Кличка" (від "Інформатора"):

Зараз співробітники муніципальної охорони наглядають за ситуацією, однак не коментують її.

Коротко про "міст Кличка"

"Міст Кличка" – це переправа, яка з'єднує два пагорби фактично у центрі столиці: Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки побудова мосту є ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, містяни охрестили споруду "мостом Кличка".

До слова, НАБУ розпочало кримінальне провадження через ймовірну розтрату грошей або зловживання службовим становищем під час будівництва "мосту Кличка".

Протяжність мосту – 210 метрів, висота – 22 метри, ширина – відрізняється у різних місцях (від 6 до 14 метрів). На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень. Відкрили його 25 травня 2019 року.

Де і які вже були на мосту пошкодження?

25 травня міст відкрили, 26 травня на ньому тріснула скляна вставка – оглядове скло. Сталося це після того, як група невідомих активно на ньому пострибала. Або після того, як у міст стріляли. Або з іншої причини, яку так і не встановили.

Дивіться відео 24 каналу про перший інцидент із "мостом Кличка":

А 27 травня щойно замінене скло тріснуло ще раз.

"Міст Кличка" та його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття – у матеріалі 24 каналу.

17 червня на "міст Кличка" наїхали – автомобілем. Причому горе-блогерка виклала в Instagram відео, зняте зсередини автомобіля-порушника. Після цього заїзди на міст перетворилися чи не у тренд – туди заїжджали інші автомобілі, мотоциклісти, а також, якщо вірити майстрам фоторедакторів та любителям мемів, автобуси, вантажівки й навіть космічні кораблі.

А 11 липня стало відомо про тріщину в покритті біля стійки огорожі та помітне ослаблення тросів, які до цієї стійки кріпилися.