Міст російських військових пішов під воду: промовисті фото з космосу

Понтонний міст через річку Євфрат, який спорудили Збройні сили Рф у сирійській провінції Дейр-ез-Зор, повністю пішов під воду.

Про це повідомив користувач Lucifuge Rofocale, опублікувавши у своєму Twitter фото моста з супутника.

У соцмережах зазначають, що причиною затоплення понтонічного моста могла стати якась аварія, адже про атаку на військову переправу довжиною у 210 метрів ніхто з російського командування не повідомляв.

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Міст у Росії пішов під воду

Як відомо, міст через річку Євфрат у Сирії російські військові збудували лише у вересні 2017 року. Військові інженери пишались роботою, адже міст у 210 метрів на лівий берег Євфрату вони збудували менш, ніж за дві доби.

Користувачі соцмереж вже встигли уїдливо висловитись щодо російського моста у Сирії. Зокрема, проводять паралелі з Керченським мостом.

Підводна армія РФ (підводні літаки і ракети) – поповнилася підводним понтонним мостом. Гордість російських військових інженерів – понтонний міст у Сирії пішов під воду,

– пише один з користувачів.