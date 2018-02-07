Міст російських військових пішов під воду: промовисті фото з космосу
Понтонний міст через річку Євфрат, який спорудили Збройні сили Рф у сирійській провінції Дейр-ез-Зор, повністю пішов під воду.
Про це повідомив користувач Lucifuge Rofocale, опублікувавши у своєму Twitter фото моста з супутника.
У соцмережах зазначають, що причиною затоплення понтонічного моста могла стати якась аварія, адже про атаку на військову переправу довжиною у 210 метрів ніхто з російського командування не повідомляв.
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Міст у Росії пішов під воду
Як відомо, міст через річку Євфрат у Сирії російські військові збудували лише у вересні 2017 року. Військові інженери пишались роботою, адже міст у 210 метрів на лівий берег Євфрату вони збудували менш, ніж за дві доби.
Користувачі соцмереж вже встигли уїдливо висловитись щодо російського моста у Сирії. Зокрема, проводять паралелі з Керченським мостом.
Підводна армія РФ (підводні літаки і ракети) – поповнилася підводним понтонним мостом. Гордість російських військових інженерів – понтонний міст у Сирії пішов під воду,
– пише один з користувачів.