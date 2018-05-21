"Міст в нікуди": у Меджлісі пояснили, чому Росія прорахувалася з Кримським мостом

Кримський міст, який з'єднав анексований півострів із материковою частиною Росії через Керченську протоку, стане для окупантів дорогою в "глухий кут", незважаючи на шалену суму, витрачену на його спорудження.

Про це розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умєров в ефірі ObozTV.

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"Починалося все з невеликої суми, і потім дуже часто з'являлася інформація, що вартість Кримського моста збільшується. Тут дуже велика корупційна складова, так само, як і в будь-яких дорожніх роботах, в будівництві мостів відкати дуже великі. Тим більше, будував друг Путіна (олігарх Аркадій Ротенберг – "24")", – розповів Умеров.

Заступник глави Меджлісу додав, що Кримський міст – це "практично міст в нікуди, міст у глухий кут", адже з окупованого півострова "дороги в бік Херсона практично немає".

Економічно цей міст навряд чи найближчим часом виправдає себе. Його будували швидше за все не з економічних міркувань, а з чисто політичних. Ну і звичайно з метою вилучення великих коштів з бюджету,

– вважає представник Меджлісу.

Підсумовуючи, Умеров зауважив, що туристам, які будуть їхати з Росії на автомобілях, "стане трохи легше доїхати до Криму, але Крим їх з розпростертими обіймами не чекає, там зараз ціни вище, ніж у Москві".

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Повністю завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.