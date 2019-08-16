Міста не отримали 10 мільярдів гривень з бюджету: у Зеленського пояснили чому

Очільники багатьох міст почали скаржитись, що до їхніх бюджетів не надійшли державні субвенції на соціально-економічний розвиток. Як виявилось, затримки ініційовані Офісом Президента задля перевірки доцільності використання цих грошей.

Уряд затримує українським містам 7,6 мільярда гривень з фонду регіонального розвитку і 2,5 мільярда гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток. Мери скаржаться, що не встигають через це підготувати школи до нового навчального року та закінчити ряд проектів, передає "Економічна правда".

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Субвенція – форма грошової допомоги містам із державного бюджету, яка призначена для конкретних проектів.

Гроші мали надійти до бюджетів ще у кінці липня, проте Офіс Президента навмисно затримує фінансування. Згідно з листом глави ОП Андрія Богдана, це необхідно для перевірки доцільності використання державних грошей, щоб не допустити корупцію. Кабінет міністрів попросили не видавати розпоряджень на розподіл грошей до моменту формування нового уряду.



Лист Андрія Богдана до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана

Затримка субвенцій може принести незручності мерам міст, оскільки кожен місцевий бюджет має план з певними сумами та термінами. Деякі мери скаржаться, що планували в цей період розпочати будівництво доріг, площ та шкіл.

1,4 млрд припадає на малі міста. Вони повинні "підтягти" на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів вони провели ремонт, а тепер не можуть закупити меблі.

– сказав керівник Асоціації міст України Андрій Слобожан.

У Зеленського сказали, що представники старої влади розуміють, що з новою владою вони не зможуть домовитись щодо корупційних схем. Саме тому вони нібито намагаються створити всі умови для освоєння бюджетного фінансування, поки ще мають владу.

"Проекти, на які виділили державне фінансування, будуть переглянуті новим складом Кабінету міністрів. За умови виявлення порушень чи корупційних ризиків, проекти будуть скориговані, а підозрювані притягнуті до відповідальності", – пояснили в Офісі Президента.

Зазначимо, що перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня. саме тоді депутати зможуть розпочати роботу з ухвалення складу нового Кабінету Міністрів.



Що робить Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу