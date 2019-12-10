Низка міст може залишитись без газу, якщо "Нафтогаз" і "Газпром" не домовляться про транзит
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв визнав, що виникнуть проблеми з газопостачанням низки міст України в разі відмови "Газпрому" від підписання нового транзитного контракту і припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проте Коболєв розраховує на допомогу у вирішенні цих проблем за рахунок постановки цього питання у Стокгольмському арбітражі.
"У нас є певні проблеми в тих містах, які безпосередньо живляться з території України або Молдови, де потенційно можуть бути проблеми технічного характеру, на які ми як "Нафтогаз" або новий оператор уже можемо впливати", – сказав Коболєв в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
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Але навіть ці питання нещодавно були підняті в новому Стокгольмському арбітражі, і ми сподіваємося, що там допоможуть їх вирішити,
– зазначив голова "Нафтогазу".
Він наголосив, що "Нафтогаз" зробив все можливе для підготовки до потенційного припинення транзиту з 1 січня 2020 року:
- накопичено рекордні запаси газу,
- протестована і відремонтована газотранспортна система,
- готові механізми швидкого реагування.
Водночас Коболєв нагадав, що Росія часто використовувала газ для політичного тиску. Він також констатував, що "Газпрому" і низці європейських газових компаній було б вигідно створити штучну газову кризу, щоб підняти ціни на газ на ринку.
"Тому ми сподіваємося на хороший варіант, але готові до поганого", – сказав Коболєв.
Зауважимо, що якщо сторони не укладуть нову угоду про транзит газу, то "Газпром" може припинити транзит через Україну 1 січня о 10:00 за московським часом. А проблеми з газопостачанням в українських містах можуть виникнути вже в лютому-березні 2020 року, анонсував міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
Що вирішили щодо газу на нормандському саміті
Є велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. Про це за підсумками нормандського саміту 9 грудня заявив Президент України Володимир Зеленський.
Я впевнений, що у нас більше шансів його (контракт) підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники під час попередніх дуже складних зустрічей,
– сказав глава держави.
Він додав, що мовиться про контракт на транзит газу не на один рік, а про певну кількість років. Спершу російська сторона наполягала на одному році, а українська – на десяти. На думку Зеленського, "ми щось знайдемо посередині".
Що загалом відомо про переговори щодо транзиту газу
- Контракт про транзит газу до Європи між Україною та Росією завершується 31 грудня 2019 року.
- Україна хоче укласти новий контракт на 10 років, а в Росії пропонують лише на 1 рік. При цьому і РФ вимагають, щоб України та Росія відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі судові розгляди.
- У "Нафтогазі" ж заявляють, що Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.
- "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах.
- У "Нафтогазі" бачать можливість у тому, аби "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.
- Володимир Путін заявляє, що Росія готова постачати газ до Європу лише на своїх умовах. водночас у "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи.