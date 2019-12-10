Низка міст може залишитись без газу, якщо "Нафтогаз" і "Газпром" не домовляться про транзит

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв визнав, що виникнуть проблеми з газопостачанням низки міст України в разі відмови "Газпрому" від підписання нового транзитного контракту і припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проте Коболєв розраховує на допомогу у вирішенні цих проблем за рахунок постановки цього питання у Стокгольмському арбітражі.

"У нас є певні проблеми в тих містах, які безпосередньо живляться з території України або Молдови, де потенційно можуть бути проблеми технічного характеру, на які ми як "Нафтогаз" або новий оператор уже можемо впливати", – сказав Коболєв в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Але навіть ці питання нещодавно були підняті в новому Стокгольмському арбітражі, і ми сподіваємося, що там допоможуть їх вирішити,

– зазначив голова "Нафтогазу".

Він наголосив, що "Нафтогаз" зробив все можливе для підготовки до потенційного припинення транзиту з 1 січня 2020 року:

накопичено рекордні запаси газу,

протестована і відремонтована газотранспортна система,

готові механізми швидкого реагування.

Водночас Коболєв нагадав, що Росія часто використовувала газ для політичного тиску. Він також констатував, що "Газпрому" і низці європейських газових компаній було б вигідно створити штучну газову кризу, щоб підняти ціни на газ на ринку.

"Тому ми сподіваємося на хороший варіант, але готові до поганого", – сказав Коболєв.

Зауважимо, що якщо сторони не укладуть нову угоду про транзит газу, то "Газпром" може припинити транзит через Україну 1 січня о 10:00 за московським часом. А проблеми з газопостачанням в українських містах можуть виникнути вже в лютому-березні 2020 року, анонсував міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

Що вирішили щодо газу на нормандському саміті

Є велика ймовірність того, що Україна та Росія найближчим часом підпишуть нову угоду про транзиту газу до Європи через українську територію. Про це за підсумками нормандського саміту 9 грудня заявив Президент України Володимир Зеленський.

Я впевнений, що у нас більше шансів його (контракт) підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники під час попередніх дуже складних зустрічей,

– сказав глава держави.

Він додав, що мовиться про контракт на транзит газу не на один рік, а про певну кількість років. Спершу російська сторона наполягала на одному році, а українська – на десяти. На думку Зеленського, "ми щось знайдемо посередині".

Що загалом відомо про переговори щодо транзиту газу