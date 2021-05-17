На Одещині провели дослідження питної води в містах і селах. Коли прийшли результати, вони виявились вкрай невтішними. Зокрема в 7 населених пунктах вода не відповідала встановленим нормам. У частині проб виявили хімічне забруднення.

Дослідження проводили з 29 квітня до 13 травня. Загалом фахівці дослідили 163 проби води.

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Воду оцінювали за державними санітарними правилами. Санітарно-мікробіологічним нормам не відповідала рідина в 7 пробах міст:

Подільськ;

Роздільна;

Сарата.

Також у 24 пробах.виявили хімічне забруднення. Мовиться про воду в містах:

Болград;

Подільськ;

Роздільна;

Сарата;

Арциз;

Окрім цього, забруднена вода в селах Пряма Балка та Главані в Арцизькому районі.

Інформацію про виявлені проблеми направили до місцевої влади, відповідних органів і обласного управління Держпродспоживслужби. Однак, як саме виправлятимуть виявлені проблеми – поки невідомо.

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