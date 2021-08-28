У містах України здійснили забіги в пам'ять про загиблих захисників

Напередодні Дня пам'яті захисників України у різних містах пройшли забіги, до яких могли долучитися усі охочі. Організатори подібних акцій переконують, що вони хочуть створити нову традицію вшанування полеглих за Україну героїв.

Забіг під назвою "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" пройшов 28 серпня у найбільших українських містах.

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У Києві бігли від Хрещатика

У столиці забіг почався о 9:45 від Алеї Героїв Небесної Сотні до НСК "Олімпійського" і назад. До акції долучилися понад 100 людей. На одному з відео видно, як перехожі захоплюються одним з учасників, який біг центром Києва з протезом на лівій нозі.

"Шаную воїнів, біжу за Героїв України" у Києві: неймовірне відео

Акція пройшла майже у всіх областях України

У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі кількість учасників забігу була майже однаковою – близько 100 людей.

Активісти в Дніпрі бігли у футболках, на яких були написані імена загиблих українських воїнів.



Забіг у Дніпрі / Фото "Суспільне"

У Запоріжжі також бігли з іменами Героїв України. А на фініші кожен учасник акції отримав медаль за участь. Акцію у місті провели вдруге.



Так проходила акція у Запоріжжі / Фото "Радіо Свобода"

У Харкові, на відміну від Києва, Дніпра та Запоріжжя, дистанція забігу складала не 2,5 і 10 кілометрів, а 800 метрів. Однак це ніяк не змінює факту того, що понад 100 харків'ян долучилися до всеукраїнської акції.



У Харкові бігли 800 метрів / Фото "Суспільне"

Доволі популярною акція стала в Луцьку. Там на забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" зареєструвалися 324 людини.



У Луцьку участь в заході взяли понад 300 людей / Фото "Волинські новини"

Понад 200 долучилися до забігу в Тернополі. Один з учасників – ветеран АТО Микола Казюк біг у пам'ять про 17 полеглих на війні побратимів.



Учасники забігу в Тернополі / Фото "Укрінформу"

Майже 500 учасників зібрала акція на Луганщині. Там забіг проходив у двох містах – Сєвєродонецьку і Сватовому.



Акція на Луганщині зібрала майже 500 людей / Фото "Суспільне"

В Одесі такий забіг відбувся вперше й зібрав близько 200 людей. Учасники пробігли 3 кілометри навколо парку Обласної ради.

"Шаную воїнів, біжу за Героїв України" в Одесі: дивіться відео

В Івано-Франківську за різними оцінками на акцію прийшли від 200 до 300 людей. Усім учасникам видали футболки з іменами полеглих на війні солдатів. Марафон стартував після хвилини мовчання.



В Івано-Франківську учасникам видали футболки / Фото Galka.info

Де ще пройшла акція

У Львові до забігу долучилися близько 200 людей. Приблизно таку ж кількість зібрали Черкаси . У Рівному учасників було дещо менше – 150.

до забігу долучилися близько 200 людей. Приблизно таку ж кількість зібрали . У учасників було дещо менше – 150. У Кропивницькому до забігу долучилися близько 300 людей.

до забігу долучилися близько 300 людей. У житомирському забігу участь взяли лише 9 людей.