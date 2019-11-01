Містечко на Львівщині залишилося без тепла: до чого тут Дубневичі

У Новому Роздолі на Львівщині нарешті можуть увімкнути опалення. Ймовірно, це станеться з наступного тижня. Саме тоді на рахунки працівникам місцевої ТЕЦ, яке належить братам Дубневичам, мають надійти перші транші на погашення заборгованості із зарплат.

Пришвидшити запуск допоможе і Львів, який направить у містечко додаткові бригади комунальників. Страйк комунальників у Новому Роздолі триває, тому місто досі залишається без опалення, не дивлячись на перші морози. Усе – через заборгованість по зарплаті, що становить понад сім мільйонів гривень за майже пів року.

Читайте також: Опалювальний сезон у Дніпрі опинився під загрозою зриву

Вмовляти працівників вийти на роботу приїхала міністр розвитку громад і територій Альона Бабак. Вона вважає: хоч компанія-управитель ТЕЦ не зможе погасити борг одразу, майже 30-тисячне місто, все ж, повинне отримати тепло.

Губернатор має поставити АРМІ скласти цей графік погашення заборгованості. Теоретично в середу бухгалтерія "Енерго М" зможе перерахувати кошти на рахунки працівників і люди дуже оптимістично відреагували на це,

– розповіла міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

Зараз управителем Новороздільської ТЕЦ є київська фірма "Гарант Енерго М". Національне агентство з управління активами назначило її керівником теплоелектроцентралі в листопаді минулого року.



Новороздільська ТЕЦ

Та підприємство досі не виплатило працівникам піврічну зарплату. Однак запевняє: надалі проблем із виплатою не виникне.

Механізм буде наступний: запускається виробництво електричної енергії. Для цього треба, щоби в нас запрацювала автоматизована система комерційного обліку електроенергії,

– зазначив в.о. заступника директора ПП "Гарант Енерго М" Ярослав Лесюк.

Проте, якщо перші борги перед працівниками погасять наступного тижня, то для запуску ТЕЦ потрібно буде щонайменше півмісяця. Аби це сталось швидше, свої бригади в Новий Розділ скерує "Львівтеплоенерго".

Коли запустять систему і ми будемо бачити, де є витоки і скільки є витоків. Тоді, я думаю, буде визначено, скільки треба бригад для того, щоб оперативно – не тиждень-два ліквідовувати ті витоки, а два-три дні, щоб витоки були ліквідовані,

– сказала заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Новороздільська ТЕЦ належить фірмам братів Дубневичів. На початку минулого року її арештував суд у справі про крадіжку газу. Після цього державна агенція обрала тимчасового управителя – київську фірму "Гарант Енерго М". Минулорічний опалювальний сезон також перебував під загрозою зриву. Втім таки стартував у листопаді.

У чому підозрюють Ярослава Дубневича?Ярославу Дубневичу інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, народного депутата підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету Верховної Ради через вплив на посадовців "Укрзалізниці", в результаті чого держава зазнала збитків на суму 93 мільйони гривень.



31 жовтня Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з Ярослава Дубневича. Крім того, його дозволили притягнути до кримінальної відповідальності і арештувати. Дубневич своєї вини не визнає, але заявив, що не переховуватиметься і готовий до арешту.