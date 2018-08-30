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Містечкова гомофобія: у Чернівцях заборонили проводити гей-прайди

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Марш рівності у Києві
Марш рівності у Києві / radiosvoboda.org

Депутати міської ради підтримали петицію щодо заборони проведення гей-прайдів та фестивалів рівності у Чернівцях, яка набрала 282 голоси і була попередньо розглянута виконавчими органами міської ради.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради.

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"Депутати міської ради підтримали петицію щодо заборони проведення гей-парадів та фестивалів рівності у Чернівцях, яка набрала 282 голоси і була попередньо розглянута виконавчими органами міської ради. Чернівецька міська рада підтримала звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо захисту інституції сім’ї в Україні", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що до врегулювання на законодавчому рівні питання, викладеного у даному зверненні – Чернівецька міська рада пропонує ЛГБТ-спільнотам утриматись від проведення публічних заходів на території міста Чернівці. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на черговій сесії міськради 30-ма голосами депутатів.

Нагадаємо, 17 червня перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві радикали влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб.

Після інцидентів члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів. Через певний час усіх затриманих відпустили.

Теги: Новини України Новини політики ЛГБТ Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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