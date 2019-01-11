Мистецтво більярду: хто став чемпіоном найвидовищнішого виду спорту
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – магам зі світу спорту не потрібно залізати у коробку чи ховатися за ширмою аби створити чергове диво. А особливо це стосується спорту, яке в Україні звикли називати артистичним більярдом. У своїх виступах майстри намагаються підкорити закони фізики.
Також у випуску:
Тварини-екстремали.
Джерело: 24 канал
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