Мистецтво із купюр: львівська мисткиня робить незвичайні панно з грошей

Львівська мисткиня Ярослава Ткачук творить текстильні панно із грошей. У неї в запасі для цієї справи є цілий мішок грошей –100-гривневі купюри і навіть "двохсотки". До цього Слава була авторкою чудернацьких портретів та пейзажів. Тепер у її арсеналі ще й справжня національна валюта.

Слава – авторка чудернацьких портретів та пейзажів з волокон льону, окисленого металу та сухих квітів. Навіть експериментувала з термотрансферним друком.

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Робота Ярослави Ткачук

А тепер у її арсеналі ще й справжня національна валюта. У Слави в запасі для діла цілий мішок грошей. Новий матеріал знайшла, прогулюючись повз управління Нацбанку під час утилізації грошей. Вітер видув цю дрібноту з під машини, що їх січе.

Там просто стоять такі великі мішки з грошима вже порізаними. Я підійшла до дядька і кажу: "Можна це попросити?" – "А маєте в що набрати?" – "Давайте!" – "Тут "сотки" і "двохсотки". А вам яких?" І з таких величезних мішків він мені набрав мішечок,

– розповіла мисткиня.

Жінка використовує цю "готівку" як пап'є-маше. Це дозволить створити роботи рельєфними. Тож вже надумала чергову виставку, яку присвятить темі "безликих грошей".

Можна приглядатися, і ти точно впізнаєш якусь частинку купюри. Ми ж їх бачимо кожен день – туди-сюди. Тут шматок якогось номера, тут Шевченка очі.. чи щось таке,

– сказала Ярослава.

Свої роботи Слава експонувала в Австрії, Іспанії, Німеччині, Греції, Америці. І, мабуть, у неї назбирається вже з два десятки персональних виставок. Торік, до прикладу, її "Гербарій" був у Лодзі, а далі помандрував у Відень.