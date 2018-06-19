Місткий рюкзак від Xiaomi, що коштує всього 4 долари

Китайська корпорація Xiaomi випустила дуже бюджетний рюкзак. Новинку створила компанія Shanghai Runmi Technology, але на ринку новинка з’явилась під брендом Mi.

Про це інформує Gizmochina.

Рюкзак доволі місткий – обсяг 8 літрів. При цьому він має компактний розмір (34 x 22,5 x 13 см) та вагу 165 грамів. Він ідеально підійде для носіння ноутбука чи планшета.

Читайте також: Українці створили рюкзак, що збільшується в 4 рази: як він працює

Новий рюкзак доступний у восьми кольорах – чорний, рожевий, жовтий, синій, помаранчевий, зелений, червоний і яскраво-синій. Тканина виготовлена ​​з 100% поліефірного матеріалу. Окрім того, вона має водовідштовхувальне покриття.

Рюкзак доступний у 8 кольорах

Найприємніше у всіх продуктах Xiaomi – це, звісно, ціна. Mi рюкзак коштує 29 юанів – це 4 долари або 120 гривень. Рюкзак вже доступний сайті Youpin.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно