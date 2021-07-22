Місто було на межі катастрофи, – влада Одеси про руйнівну нічну зливу

Одесу в ніч проти 22 липня накрила потужна злива. Кільком районам містам загрожувало повне затоплення. Міська влада планує обговорити, як запобігти катастрофі у майбутньому.

Мер міста Геннадій Труханов наголосив, що місто вночі перебувало на межі природної катастрофи. Про це він розповів під час виступу на засіданні виконкому.

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Що загрожувало місту

Все тому, що у Хаджибейському лимані вода піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі, що захищає Пересип (район Одеси). Якби дощ вчасно не припинився, дамбі загрожувало б руйнування. А це могло призвести до того, що певні райони міста пішли б під воду. Саме так відбулося у 1941 році, коли дамбу підірвали радянські війська, які залишали місто.



Мешканці Одеси оговтуються від нічної зливи / Фото "Думская"

Труханов анонсував екстрене засідання міської комісії з ТЕБ та НС. Там піднімуть питання щодо дамби та Аркадійського зливового колектора, які не справляються з рясними опадами. До розв'язання проблеми мають намір залучити РНБО.

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